Un bărbat din SUA este acuzat că a ucis doi doctoranzi. Acuzatul a întrebat cum ar putea pune o persoană într-un sac de gunoi pentru a o arunca la tomberon.

Ce întrebări a adresat acest bărbat din SUA inteligenței artificiale

Hisham Abugharbieh, în vârstă de 26 de ani, este acuzat de omor calificat în cazul morții lui Zamil Limon și a Nahidei Bristy.

Documentele depuse în instanță de procurori arată că suspectul a folosit ChatGPT chiar în noaptea de 13 aprilie. Acesta a vrut să știe ce se întâmplă dacă un om este pus într-un sac negru de gunoi și aruncat într-un tomberon.

Deși aplicația i-a răspuns că situația pare periculoasă, individul a vrut să afle și cum s-ar putea descoperi un astfel de gest.

Această conversație a avut loc cu trei zile înainte ca victimele, ambii doctoranzi la University of South Florida, să fie văzuți ultima dată în viață. OpenAI nu a oferit încă o reacție oficială în acest caz, scrie .

Ce probe tehnice și genetice au descoperit anchetatorii

Anchetatorii au adunat dovezi după ce un coleg de apartament l-a văzut pe suspect în timp ce muta mai multe cutii de carton într-un container de gunoi.

În urma perchezițiilor făcute în acel container, polițiștii au găsit obiecte personale ale lui Limon, inclusiv carduri bancare și carnetul de student.

Mai mult, testele ADN au confirmat prezența urmelor genetice ale victimelor pe obiectele găsite la gunoi. Un tricou gri recuperat din container conținea materialul genetic al lui Limon, în timp ce probele luate de pe un covoraș de bucătărie au corespuns cu ADN-ul Nahidei Bristy.

Aceste probe corelate cu istoricul căutărilor online indică o premeditare a faptelor comise de fostul student.

Cum a fost descoperit adevărul despre crimele comise

Rămășițele lui Zamil Limon au fost găsite vineri de către polițiști într-un sac de gunoi, care emana un miros puternic de descompunere.

Autopsia a stabilit că decesul a fost provocat de multiple leziuni făcute cu un obiect tăietor. Deși Nahida Bristy nu a fost găsită imediat, anchetatorii cred că acest bărbat din SUA i-a aruncat trupul în același mod, folosind containerul compactator al complexului rezidențial.

Duminică, biroul șerifului din comitatul Hillsborough a anunțat descoperirea altor rămășițe umane în timpul căutărilor, dar acestea nu au fost încă identificate oficial.