B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Secretul arborilor de piatră din Arizona: O pădure unică în lume veche de milioane de ani

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 13:22
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Cum s-a format o pădure unică în lume în mijlocul deșertului
  2. Ce secrete științifice ascunde pădurea fosilizată  
  3. Care este legenda blestemului ce protejează situl arheologic

O pădure unică în lume se găsește în deșertul arid din Arizona, unde trunchiuri de copaci vechi de peste 200 de milioane de ani s-au transformat complet în piatră.

Cum s-a format o pădure unică în lume în mijlocul deșertului

Parcul Național Pădurea Pietrificată din Arizona este considerat cel mai vast depozit de lemn fosilizat de pe planetă.

În urmă cu aproximativ 225 de milioane de ani, această zonă era acoperită de multă vegetație și traversată de numeroase râuri. Copacii căzuți au fost îngropați sub sedimente și cenușă vulcanic. Din acest motiv,  procesul a oprit descompunerea naturală a materiei organice.

În timp, mineralele au înlocuit lemnul, și au transformat trunchiurile în piatră colorate în nuanțe de roșu, galben sau violet datorită fierului și manganului.

Ce secrete științifice ascunde pădurea fosilizată  

Pe lângă trunchiurile uriașe pietrificate, cercetătorii au descoperit aici resturi de ferigi preistorice, amfibieni giganți și dovezi ale primelor forme de dinozauri.

Parcul, care acoperă aproape 380 de kilometri pătrați, funcționează ca un laborator natural pentru înțelegerea evoluției vieții pe Pământ.

Specialiștii avertizează că scoaterea oricărui fragment din contextul său geologic distruge valoarea sa științifică, deoarece locația inițială oferă date vitale despre ecosistemul dispărut.

Care este legenda blestemului ce protejează situl arheologic

Pe lângă importanța geologică, locul este faimos pentru povestea ghinionului care îi urmărește pe cei care fură bucăți de lemn. Încă din anii 1930, vizitatorii au început să returneze prin poștă fragmentele luate, susținând că au avut parte de accidente, divorțuri sau probleme de sănătate.

Administrația parcului primește constant scrisori disperate însoțite de pietre, care sunt depozitate în „grămezile conștiinței” de la intrarea sudică. Deși blestemul este o legendă, a devenit o metodă bună de a proteja locul, iar furturile au scăzut semnificativ.

Pădurea a fost declarată monument național încă din 1906, scrie Click.

Tags:
Ultima oră
15:54 - Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
15:37 - Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
15:30 - Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
15:29 - Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
15:28 - (P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
15:15 - Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
15:14 - Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
15:12 - Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
15:10 - Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
14:59 - O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați