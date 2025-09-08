B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți

Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 11:15
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Foto simbol: Pixabay

Conflictul dintre Israel și gruparea palestiniană Hamas a dus la creșterea numărului de atacuri armate în diferite orașe. Un atac armat provocat de doi atentatori în orașul Ierusalim s-a soldat cu mai mulți răniți.

Cuprins:

  • Atac armat cu 15 victime la Ierusalim
  • Avertisment pentru gruparea Hamas

Atac armat cu 15 victime la Ierusalim

Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni, 8 septembrie, într-un atac armat comis la Ierusalim de doi atacatori. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cei doi agresori au fost uciși la fața locului. Poliţia israeliană şi serviciul de urgenţe israelian Magen David Adom au intervenit de urgență pentru a acorda îngrijirile necesare victimelor și pentru a lua măsurile ce se impun, transmite agenţia de presă israeliană TPS.

Iniţial, agenția de presă TPS a informat că mai mulți salvatori ai Magen David Adom s-au deplasat la scena unui atac armat comis în timpul dimineţii. Locul atacului a fost o staţie de autobuz, aflată în intersecţia Ramot din nordul Ierusalimului.

Conform primelor relatări, în acest atac ar fi fost rănite doar șase persoane. Ulterior, pe măsură ce lucrătorii au continuat verificările, numărul răniților a crescut.

Avertisment pentru gruparea Hamas

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a transmis un avertisment grupării palestiniene Hamas. Israel Katz a amenințat că armata israeliană va distruge Gaza dacă nu sunt eliberați toți ostaticii, iar Hamas nu predă armele. Avertismenul ministrului vine la scurtă vreme după cel al lui Donald Trump care a cerut Hamas să elibereze toţi ostaticii, informează EFE.

„Acesta este un ultim avertisment pentru ucigaşii şi violatorii Hamas din Gaza şi din hotelurile de lux din străinătate: Eliberaţi ostaticii şi depuneţi armele, sau Gaza va fi distrusă, iar voi veţi fi anihilaţi”, a scris Katz pe platforma X.

În cazul în care gruparea palestiniană nu acceptă condiţiile el a amenințat cu distrugerea orașului Gaza.

„Astăzi, o furtună puternică, asemănătoare unui uragan, va lovi cerul oraşului Gaza, iar acoperişurile turnurilor terorii vor tremura”, a mai scris Israel Katz.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Externe
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Externe
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Serviciile secrete ucrainene: Războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident
Externe
Serviciile secrete ucrainene: Războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident
Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina
Externe
Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângerie”
Externe
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângerie”
Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”
Externe
Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
Externe
Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
Externe
Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete
Externe
Tragedie în Australia. Doi minori au fost uciși de indivizi mascați, înarmați cu macete
Ultima oră
11:50 - Protest în Capitală, la început de an școlar. Mii de profesori scandează „Demisia!” în fața Guvernului (VIDEO)
11:45 - Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
11:42 - ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate
11:29 - Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
11:20 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
11:19 - Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici