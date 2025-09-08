Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți

Conflictul dintre Israel și gruparea palestiniană a dus la creșterea numărului de atacuri armate în diferite orașe. Un atac armat provocat de doi atentatori în orașul Ierusalim s-a soldat cu mai mulți răniți.

Atac armat cu 15 victime la Ierusalim

Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni, 8 septembrie, într-un comis la de doi atacatori. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cei doi agresori au fost uciși la fața locului. Poliţia israeliană şi serviciul de urgenţe israelian Magen David Adom au intervenit de urgență pentru a acorda îngrijirile necesare victimelor și pentru a lua măsurile ce se impun, transmite agenţia de presă israeliană TPS.

Iniţial, agenția de presă TPS a informat că mai mulți salvatori ai Magen David Adom s-au deplasat la scena unui atac armat comis în timpul dimineţii. Locul atacului a fost o staţie de autobuz, aflată în intersecţia Ramot din nordul Ierusalimului.

Conform primelor relatări, în acest atac ar fi fost rănite doar șase persoane. Ulterior, pe măsură ce lucrătorii au continuat verificările, numărul răniților a crescut.

Avertisment pentru gruparea Hamas

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a transmis un avertisment grupării palestiniene Hamas. Israel Katz a amenințat că armata israeliană va distruge Gaza dacă nu sunt eliberați toți ostaticii, iar Hamas nu predă armele. Avertismenul ministrului vine la scurtă vreme după cel al lui Donald Trump care a cerut Hamas să elibereze toţi ostaticii, informează EFE.

„Acesta este un ultim avertisment pentru ucigaşii şi violatorii Hamas din Gaza şi din hotelurile de lux din străinătate: Eliberaţi ostaticii şi depuneţi armele, sau Gaza va fi distrusă, iar voi veţi fi anihilaţi”, a scris Katz pe platforma X.

În cazul în care gruparea palestiniană nu acceptă condiţiile el a amenințat cu distrugerea orașului Gaza.

„Astăzi, o furtună puternică, asemănătoare unui uragan, va lovi cerul oraşului Gaza, iar acoperişurile turnurilor terorii vor tremura”, a mai scris Israel Katz.