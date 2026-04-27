Acasa » Politică » A fost dezvăluit mesajul care circulă acum în interiorul PSD, după ce s-a decis înțelegerea cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

A fost dezvăluit mesajul care circulă acum în interiorul PSD, după ce s-a decis înțelegerea cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Ana Maria
27 apr. 2026, 13:16
A fost dezvăluit mesajul care circulă acum în interiorul PSD, după ce s-a decis înțelegerea cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Cuprins
  1. Mesaj intern în PSD. Ce li s-a transmis parlamentarilor social-democrați
  2. Cum a fost justificată decizia conducerii PSD
  3. Mesaj intern în PSD. Ce urmează după anunțul moțiunii comune
  4. Ce spun liderii PSD și AUR despre această colaborare

Mesaj intern în PSD după acordul cu AUR pentru moțiune. Parlamentarii PSD au primit un mesaj prin care conducerea partidului afirmă că demersul de a depune o moțiune de cenzură împreună cu AUR urmărește exclusiv demiterea premierului Ilie Bolojan și nu implică o colaborare pe termen lung.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni demersurile tehnice pentru redactarea moțiunii, iar liderii PSD se reunesc astăzi, de la ora 14.00, pentru a stabili detaliile.

Mesaj intern în PSD. Ce li s-a transmis parlamentarilor social-democrați

Social-democrații au primit asigurări că decizia de a susține o moțiune comună cu AUR este una strict contextuală, legată de actuala configurație parlamentară. Potrivit surselor citate, mesajul intern a avut rolul de a clarifica faptul că nu există intenții de colaborare viitoare, iar demersul este limitat la obiectivul imediat: schimbarea Guvernului.

Cum a fost justificată decizia conducerii PSD

Liderii partidului au descris inițiativa drept o „decizie pragmatică”, necesară pentru a evita un blocaj politic. Conform explicațiilor oferite parlamentarilor, o acțiune separată a celor două partide ar fi redus șansele de reușită, iar premierul ar fi putut rămâne în funcție, potrivit Știripesurse.

Totodată, s-a reiterat că este „o decizie strict în legătură cu demiterea lui Bolojan, fără nicio intenție de colaborare viitoare”.

Mesaj intern în PSD. Ce urmează după anunțul moțiunii comune

Anunțul privind inițierea moțiunii a fost făcut de Marian Neacșu și Petrișor Peiu, care au precizat că au început deja procedurile tehnice pentru redactarea documentului.

Ulterior, liderul AUR, George Simion, a declarat că moțiunea ar putea fi depusă „și mâine”, dacă se strâng cele 233 de voturi necesare, susținând totodată că PSD și AUR ar avea majoritate în Parlament.

Ce spun liderii PSD și AUR despre această colaborare

Reprezentanții celor două partide insistă că nu există o înțelegere politică mai amplă.

„Nu este un pact (n.r. între AUR și PSD). Obiectivul este să ajungem la alegeri anticipate.”, a spus Petrișor Peiu.

La rândul său, Marian Neacșu a declarat: „orice drum începe cu primul pas. Primul pas discutat e redactarea și votarea unei moțiuni comune. Deciziile politice vor fi luate de forul politic.”

Conducerea PSD urmează să se reunească pentru a discuta detaliile moțiunii, într-o ședință programată în cursul zilei.

Întâlnirea vine după consultările de la Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan, la care au participat liderii principalelor partide parlamentare.

