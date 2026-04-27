Valul despărțirilor din showbiz continuă, iar printre vedetele care au trecut recent printr-o separare se numără și Andreea Perju. Actrița pare că a pus punct relației pe care o avea, iar indiciul a venit chiar dintr-o declarație făcută în public.

După ce în urmă cu patru ani a divorțat de tatăl fiicelor sale, vedeta își refăcuse viața sentimentală și părea că trăiește o poveste discretă, departe de lumina reflectoarelor. Totuși, relația nu a rezistat, iar acum este din nou singură.

Invitată recent într-o emisiune, actrița a vorbit despre vacanța petrecută în Sri Lanka. În timp ce povestea despre experiența sa, un detaliu aparent banal a atras imediat atenția fanilor.

Andreea Perju a făcut referire la partenerul ei folosind timpul trecut, confirmând astfel ruptura:

„N-am ales eu cazarea, a ales-o fostul meu iubit. Din acest punct de vedere, fostul meu iubit a fost beton. A înţeles ce-mi place şi doar el se ocupa de cazări”, a spus Andreea Perju, în cadrul unei emisiuni, potrivit .

Declarația a fost suficientă pentru ca admiratorii să înțeleagă că relația s-a încheiat, chiar dacă actrița nu a făcut un anunț oficial în acest sens.

Cum a fost vacanța actriței în Sri Lanka

Chiar dacă traversează o perioadă de schimbări pe plan personal, Andreea Perju s-a bucurat de o vacanță exotică, care a ajutat-o să se relaxeze și să se deconecteze.

Vedeta a povestit cu entuziasm despre experiențele trăite în Sri Lanka, de la peisajele spectaculoase până la atmosfera liniștită care a impresionat-o.

„Exceptând traficul, este o ţară în care nu se fură. Este o ţară în care nu m-am simţit în pericol deloc. Ei sunt foarte credincioşi. […] Au o curăţenie şi o linişte pe care ţi-o transmit şi ţie.

Am mâncat foarte multe fructe exotice. Am avut o cazare în junglă. Acolo stai şi dormi şi te bucuri de natură. Am vrut să stau şi să mă bucur. Veneau maimuţele. Le vedeai din pat. […] Am văzut plantaţii de orez şi am fost la elefanţi”, a mai declarat Andreea Perju.

Un nou început pentru Andreea Perju?

După această despărțire, Andreea Perju intră într-o nouă etapă a vieții sale. Deși nu a oferit detalii suplimentare despre motivele separării, actrița pare concentrată pe echilibrul personal și pe momentele care îi aduc liniște.

Rămâne de văzut dacă vedeta va vorbi deschis despre această schimbare sau va alege, ca și până acum, discreția.