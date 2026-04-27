B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”

Ana Maria
27 apr. 2026, 12:48
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Un lider PSD rupe tăcerea. De ce colaborează PSD cu AUR pentru moțiunea de cenzură
  2. Un lider PSD rupe tăcerea. Ce spune Barbu despre schimbarea de poziție față de AUR
  3. Care este argumentul invocat de PSD
  4. Există discuții despre o viitoare guvernare PSD–AUR?

Un lider PSD rupe tăcerea. Florin Barbu, ministrul Agriculturii al PSD care tocmai a demisionat, a clarificat motivele pentru care Partidul Social Democrat colaborează cu Alianța pentru Unirea Românilor în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că nu este vorba despre o alianță politică sau despre formarea unei coaliții de guvernare, ci despre un demers strict parlamentar.

Un lider PSD rupe tăcerea. De ce colaborează PSD cu AUR pentru moțiunea de cenzură

Florin Barbu a explicat că asocierea dintre cele două partide are un scop limitat, legat exclusiv de adoptarea moțiunii de cenzură.

„E vorba de o moţiune. Noi nu vorbim că facem guvern cu AUR. Este vorba de o moţiune de cenzură. Iar dacă această decizie se ia în Partidul Social-Democrat şi se merge pe o chestie comună pe această moţiune, nu am nicio problemă, voi vota această moţiune”, a declarat Florin Barbu, potrivit Știripesurse.

Un lider PSD rupe tăcerea. Ce spune Barbu despre schimbarea de poziție față de AUR

Întrebat despre faptul că, în urmă cu câteva luni, respingea ideea unei colaborări cu AUR, Barbu a sugerat că situația actuală este diferită, fiind vorba despre un context punctual, nu despre o apropiere politică de durată.

Care este argumentul invocat de PSD

Ministrul demisionar a susținut că decizia are la bază protejarea alegătorilor și a intereselor acestora: „Orice român care a votat un partid politic trebuie protejat. Iar Partidul Social-Democrat asta face, protejează românii”

Există discuții despre o viitoare guvernare PSD–AUR?

Reprezentanții celor două formațiuni neagă orice negocieri privind formarea unui viitor Executiv comun. Atât reprezentantul AUR, Petrișor Peiu, cât și cel al PSD, Marian Neacșu, au declarat că, până în acest moment, nu au existat discuții despre o eventuală guvernare.

Cei doi au precizat că, „din câte cunosc”, nici liderii partidelor nu au inițiat astfel de negocieri, iar colaborarea vizează exclusiv moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Tags:
Ultima oră
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
11:43 - Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
11:36 - Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin