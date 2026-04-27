Un lider PSD rupe tăcerea. Florin Barbu, ministrul Agriculturii al PSD care tocmai a demisionat, a clarificat motivele pentru care Partidul Social Democrat colaborează cu Alianța pentru Unirea Românilor în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că nu este vorba despre o alianță politică sau despre formarea unei coaliții de guvernare, ci despre un demers strict parlamentar.

Florin Barbu a explicat că asocierea dintre cele două partide are un scop limitat, legat exclusiv de adoptarea .

„E vorba de o moţiune. Noi nu vorbim că facem guvern cu AUR. Este vorba de o moţiune de cenzură. Iar dacă această decizie se ia în Partidul Social-Democrat şi se merge pe o chestie comună pe această moţiune, nu am nicio problemă, voi vota această moţiune”, a declarat Florin Barbu, potrivit .

Un lider PSD rupe tăcerea. Ce spune Barbu despre schimbarea de poziție față de AUR

Întrebat despre faptul că, în urmă cu câteva luni, respingea ideea unei colaborări cu AUR, Barbu a sugerat că situația actuală este diferită, fiind vorba despre un context punctual, nu despre o apropiere politică de durată.

Care este argumentul invocat de PSD

Ministrul demisionar a susținut că decizia are la bază protejarea alegătorilor și a intereselor acestora: „Orice român care a votat un partid politic trebuie protejat. Iar Partidul Social-Democrat asta face, protejează românii”

Există discuții despre o viitoare guvernare PSD–AUR?

Reprezentanții celor două formațiuni neagă orice negocieri privind formarea unui viitor Executiv comun. Atât reprezentantul AUR, Petrișor Peiu, cât și cel al PSD, Marian Neacșu, au declarat că, până în acest moment, nu au existat discuții despre o eventuală guvernare.

Cei doi au precizat că, „din câte cunosc”, nici liderii partidelor nu au inițiat astfel de negocieri, iar colaborarea vizează exclusiv moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.