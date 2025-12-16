Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi, 16 decembrie, pe Sfântul Proroc Agheu, unul dintre profeții . El este cunoscut pentru chemarea sa fermă la responsabilitate, credință și reconstrucție spirituală.

Cine a fost Sfântul Proroc Agheu

Sfântul Proroc Agheu a trăit în secolul al VI-lea î.Hr., după întoarcerea poporului evreu din robia babiloniană. El și-a desfășurat misiunea într-o perioadă dificilă, marcată de neglijarea reconstruirii Templului din Ierusalim. Preocupările materiale ajunseseră să fie puse înaintea celor duhovnicești.

Cu un mesaj ferm și fără ezitare, Agheu a mustrat lipsa de implicare a conducătorilor și a poporului, chemându-i să reia zidirea Casei Domnului. A subliniat clar că adevărata binecuvântare vine numai atunci când Dumnezeu este pus pe primul loc.

Cuvântul său a produs o schimbare reală. Îndemnați de proroc, oamenii au reluat lucrările la Templu, iar viața religioasă a comunității a fost reînnoită prin ascultare și rugăciune.

De ce Biserica Ortodoxă îl cinstește pe 16 decembrie

Sfântul Proroc Agheu este cinstit pe 16 decembrie ca mărturie a misiunii sale profetice și a rolului esențial pe care l-a avut în renașterea vieții religioase a poporului ales. Această zi amintește de chemarea sa fermă la responsabilitate duhovnicească.