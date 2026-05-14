B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”

Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 09:18
Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Europa Press
Cuprins
  1. Cum a descoperit Horia Constantinescu că a fost înșelat
  2. Cum acționează escrocii
  3. Cum se poate evita o astfel de situație

Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu un bilet fals la concertul trupei Metallica

Cum a descoperit Horia Constantinescu că a fost înșelat

Fostul președinte al ANPC s-a prezentat la concert convins că deține un bilet valabil. După ce a parcurs traseul de acces și a așteptat la rând, acesta a fost oprit la ultimul filtru, unde personalul de securitate l-a informat că biletul este fals.

El a explicat ulterior că a achiziționat tichetele de pe Viagogo, o platformă de revânzare pe care a descris-o ca fiind una „aparent ultra-cunoscută”.

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și-a exprimat public regretul pentru această situație:

„Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Lângă mine mai erau și alții în aceeași situație. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Din păcate, îi voi vedea doar în materiale video”, a declarat Horia Constantinescu pe Facebook.

Cum acționează escrocii

Din păcate, situația prin care a trecut constănțeanul reprezintă un tipar clasic de fraudă întâlnit la evenimentele de mare amploare.

Escrocii vând același bilet multiplicat către mai mulți cumpărători. Pe rețelele sociale au apărut numeroase plângeri similare din partea altor români care au fost înșelați prin exact aceeași metodă la concertul trupei Metallica.

Vizibil dezamăgit, acesta a precizat că, deși se afla la fața locului, a fost nevoit să rămână la porțile stadionului în timp ce alți spectatori reușeau să intre.

Cum se poate evita o astfel de situație

Deși este expert în protecția consumatorilor, acesta a recunoscut că metoda de fraudă este eficientă chiar și în fața persoanelor avizate.

Schema utilizată de vânzătorii de pe platformele neoficiale se bazează pe buna credință a fanilor care caută locuri la evenimente sold-out.

În acest caz, singura consolare a fost prezența altor persoane aflate în aceeași dificultate lângă el, deși acest lucru nu i-a oferit nicio satisfacție reală, fiind nevoit să renunțe la vizionarea prestației legendarei trupe de heavy metal.

Tags:
Citește și...
Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
Eveniment
Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
Eveniment
Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
Leguma din supermarket recomandată de Mihaela Bilic. Ajută digestia, ține de foame și are foarte puține calorii: „Merge cu orice”
Eveniment
Leguma din supermarket recomandată de Mihaela Bilic. Ajută digestia, ține de foame și are foarte puține calorii: „Merge cu orice”
O lucrare realizată de Constantin Brâncuși va fi scoasă la licitație. Ce poveste ascunde figurina Le Crocodile
Eveniment
O lucrare realizată de Constantin Brâncuși va fi scoasă la licitație. Ce poveste ascunde figurina Le Crocodile
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Eveniment
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
Eveniment
Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
Eveniment
Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Eveniment
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Eveniment
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Eveniment
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Ultima oră
09:36 - Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
09:29 - PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
09:06 - CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
08:50 - Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
08:45 - Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
08:18 - Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
08:15 - Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
07:53 -  Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
07:25 - Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
00:07 - Event pentru Cristi Chivu și Inter Milano. Victorie în finala Cupei Italiei cu Lazio (2-0)