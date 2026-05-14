Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu un bilet fals la concertul trupei .

Cum a descoperit Horia Constantinescu că a fost înșelat

Fostul președinte al ANPC s-a prezentat la concert convins că deține un bilet valabil. După ce a parcurs traseul de acces și a așteptat la rând, acesta a fost oprit la ultimul filtru, unde personalul de securitate l-a informat că biletul este fals.

El a explicat ulterior că a achiziționat tichetele de pe Viagogo, o platformă de revânzare pe care a descris-o ca fiind una „aparent ultra-cunoscută”.

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și-a exprimat public regretul pentru această situație:

„Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Lângă mine mai erau și alții în aceeași situație. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Din păcate, îi voi vedea doar în materiale video”, a declarat Horia Constantinescu pe .

Cum acționează escrocii

Din păcate, situația prin care a trecut constănțeanul reprezintă un tipar clasic de fraudă întâlnit la evenimentele de mare amploare.

Escrocii vând același bilet multiplicat către mai mulți cumpărători. Pe rețelele sociale au apărut numeroase plângeri similare din partea altor români care au fost înșelați prin exact aceeași metodă la concertul trupei Metallica.

Vizibil dezamăgit, acesta a precizat că, deși se afla la fața locului, a fost nevoit să rămână la porțile stadionului în timp ce alți spectatori reușeau să intre.

Cum se poate evita o astfel de situație

Deși este expert în protecția consumatorilor, acesta a recunoscut că metoda de fraudă este eficientă chiar și în fața persoanelor avizate.

Schema utilizată de vânzătorii de pe platformele neoficiale se bazează pe buna credință a fanilor care caută locuri la evenimente sold-out.

În acest caz, singura consolare a fost prezența altor persoane aflate în aceeași dificultate lângă el, deși acest lucru nu i-a oferit nicio satisfacție reală, fiind nevoit să renunțe la vizionarea prestației legendarei trupe de heavy metal.