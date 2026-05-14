Imagini spectaculoase pe Stadio Olimpico. Cristi Chivu a trăit bucuria trofeului alături de întreaga familie

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 10:13
Cristi Chivu Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Cristi Chivu a trăit succesul alături de familie
  2. Cine îl laudă pe Chivu pentru reușitele la Inter  
  3. Ce performanțe a obținut echipa

Cristi Chivu a trăit unul dintre cele mai importante momente după ce a câștigat Cupa Italiei. Alături de el a fost prezentă toată familia.

Cristi Chivu a trăit succesul alături de familie

Inter a cucerit trofeul după o victorie cu 2-0 în fața lui Lazio, la doar 10 zile după câștigarea campionatului. Imediat după fluierul final, pe gazonul de pe Stadio Olimpico au coborât Adelina Chivu și fiicele lor, Natalia și Anastasia, scrie Libertatea.

Vizibil emoționat și cu medalia la gât, antrenorul s-a fotografiat cu familia, în timp ce Adelina a împărtășit imaginile spectaculoase cu focurile de artificii pe rețelele sociale.

sursă foto: Instagram/ Inter

Cine îl laudă pe Chivu pentru reușitele la Inter  

Președintele clubului milanez a lăudat parcursul echipei și modul în care antrenorul român a reușit să reorganizeze grupul după un sezon anterior dificil.

Acesta a subliniat că rezultatele pozitive din ultima perioadă se datorează muncii depuse de staff.

Referitor la contribuția tehnicianului, Beppe Marotta a oferit următoarele precizări:

„Anul acesta s-a născut din mizeria sezonului trecut, și-a lăsat amprenta. Chivu a făcut bine să pună totul la loc și am urcat din nou. Acum că au sosit aceste două trofee, rămâne un regret. Liga Campionilor este singura bilă neagră”, a declarat Beppe Marotta pentru FC Inter News.

Ce performanțe a obținut echipa

Cristi Chivu a preluat echipa în vara lui 2025, într-un moment critic pentru echipa italiană. În doar câteva luni de mandat, acesta a reușit o performanță remarcabilă, aducând în vitrina clubului atât titlul de campioană în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Succesul de la Roma a fost sărbătorit pe teren alături de suporteri până târziu în noapte, marcând un sezon istoric sub conducerea românului.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Inter (@inter)

