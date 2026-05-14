Oamenii de știință au confirmat că ar putea să se rupă în două în viitorul apropiat. S-a identificat o nouă graniță tectonică sub Zambia.

Ce dovezi au descoperit oamenii de știință în interiorul scoarței

O cercetare recentă publicată în revista „Frontiere în Știința Pământului” demonstrează că scoarța terestră s-a fisurat sub Riftul Kafue.

Zonă face parte dintr-un sistem de falii lung de 2.500 de kilometri. Deși geologii considerau anterior că acest rift este inactiv, datele recente indică faptul că acesta a penetrat straturile exterioare ale planetei, permițând gazelor din mantaua fierbinte să ajungă la suprafață.

izvoarele termale din Zambia și au găsit concentrații mari de izotopi de heliu și carbon, elemente care confirmă legătura directă cu mantaua Pământului situată la adâncimi de până la 160 de kilometri.

Profesorul Mike Daly de la Universitatea din Oxford a precizat că acest flux de fluide este o dovadă clară că regiunea este activă și reprezintă un semn timpuriu al fragmentării Africii Subsahariene.

Cum se produce separarea plăcilor

Separarea continentului este deja vizibil în partea estică, unde Sistemul de Rifturi Est-Africane se întinde pe aproximativ 5.000 de kilometri.

Acolo, placa africană a început să se despartă în două unități mai mici, denumite placa somaleză și placa nubiană, care se îndepărtează lent, cu o viteză de câțiva milimetri pe an.

Ce impact are acest fenomen geologic asupra oamenilor

Experții dau asigurări că, în prezent, nu există un risc iminent pentru populația din zonă, deși pe termen lung activitatea seismică și geotermală ar putea crește.

Oamenii de știință explică faptul că transformările se produc pe scări de timp geologic de ordinul milioanelor de ani.