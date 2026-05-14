O ambulanță aflată în misiune a rămas blocată într-o zonă pietonală din Arad. „Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta”, a spus primarul exasperat.

Cum s-a produs incidentul

Ambulanța a fost chemată de un trecător în sprijinul unui om al străzii. Echipajul a vrut să ajungă cu salvarea cât mai aproape de el, numai că, fiind zonă pietonală, dalele au cedat sub greutatea mașinii, iar aceasta a rămas blocată cu partea din față în groapa formată în pavaj.

Pacientul a fost până la urmă preluat de o altă salvare.

Ce spune primarul Aradului

Piațeta fusese renovată anul trecut.

„Îți vine să nu mai faci nimic în orașul ăsta, bine că nu v-ați urcat și peste bănci”, primarul, ajuns și el la fața locului.

În zonă nu e nicio semnalizare privind restricţiile de gabarit, dar ambulanțele pot intra și în zonele pietonale. Acum, autoritățile locale iau în calcul să pună un indicator.