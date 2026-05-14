Cristian Tudor Popescu susține că desfășurat miercuri, la București, n-a fost nici pe departe așa important cum a fost portretizat, ci a fost o simplă „reuniune pricăjită de provincie”. Gazetarul a explicat și ce ar fi trebui să se discute la acest summit pentru a fi cu adevărat relevant.

CTP, reacție după summitul B9 de la București

„Presa pro PSDan a umflat în neștire „Summitul” B9, care s-a dovedit cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu, 467 metri. Au tot anunțat cum a fost invitat Trump, ca și cum ar fi venit. Apoi, l-au dat ca înlocuitor pe Rubio. Când nici el nu s-a ivit, l-au prezentat pe subsecretarul mr. „Everybody”, trimis să ia prânzul la București, ca pe o eminență cenușie a Departamentului de Stat. După care au titrat triumfător: „La București se iau decizii cruciale pentru securitatea NATO!”.

Singurii „grei” dintre cei prezenți, președintele Ucrainei, președintele Poloniei, președintele Finlandei. Secretarul general NATO, Rutte, a preferat Pe cale de consecință, agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie, rămâne de văzut a cui provincie…

Cea mai importantă întrebare care trebuia pusă în această, să-i zicem, consfătuire, era: Trump nu va ridica un deget în apărarea unei Europe atacate de Rusia. Dimpotrivă, atunci o va lovi și el mai abitir decât oricum o face, amenințând cu scoaterea masivă de trupe americane din Germania. Prin urmare, n-ar fi bine să ne înțelegem ca niciuna dintre țările prezente la București să nu primească aceste trupe relocate decât dacă va hotărî asta NATO, prin consens, nu că așa vrea Trump?”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.