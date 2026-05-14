B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău

Adrian A
14 mai 2026, 10:20
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria cere demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sindicatul angajaților de la Guvern, acuzații grave
  2. Controversa mailurilor trimise de Oana Gheorghiu
  3. Ce cere Sindicatul angajaților din Guvern

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită demisia de onoare sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei Irineu Darău, acuzându-i că au folosit funcțiile publice pentru a facilita accesul grupului german Schwarz la instituții-cheie ale statului român.

Sindicatul angajaților de la Guvern, acuzații grave

Potrivit comunicatului, sindicatul susține că întâlnirile și corespondența instituțională purtate cu grupul Schwarz/Schwarz Digits au vizat instituții precum ADR și STS, iar explicația oficială potrivit căreia demersurile ar fi fost doar „exploratorii” este considerată insuficientă.

Guvernul României nu este agenție de business development. Vicepremierii și miniștrii nu sunt agenți comerciali pentru companii private”, transmite SAALG.

Sindicatul angajaților de la Guvern invocă și obligațiile prevăzute de Legea nr. 49/2025, care impune membrilor Guvernului să înregistreze în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) toate întâlnirile cu terți.

Întâlnirile planificate trebuie publicate cu minimum două zile înainte, iar cele neplanificate în cel mult două zile după desfășurare. Sindicatul cere public clarificări dacă aceste reguli au fost respectate și solicită indicarea tuturor înregistrărilor existente.

Un alt element invocat este numirea lui Aurel-Cătălin Giulescu la conducerea ADR. Acesta fusese anterior consilier de stat în aparatul vicepremierului Gheorghiu.

Sindicatul afirmă că promovarea sa, asumată de ministrul Darău împreună cu vicepremierul, ridică semne de întrebare privind independența instituțională în gestionarea proceselor de digitalizare și achiziții publice.

Controversa mailurilor trimise de Oana Gheorghiu

Contextul scandalului vine după apariția informațiilor potrivit cărora Oana Gheorghiu ar fi trimis, de pe adresa oficială de vicepremier, două e-mailuri către conducerea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) și către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, a acuzat-o public că le-ar fi transmis șefilor instituțiilor întrebări privind interesul pentru produsele și serviciile grupului german Schwarz.

Această intervenție este considerată de sindicat drept o posibilă folosire a autorității publice pentru deschiderea unor „culoare instituționale” în favoarea unui operator privat.

„Sindicatul atrage atenția și asupra programului SAFE, prin care România accesează peste 16,6 miliarde de euro din Instrumentul european pentru securitate. Presa a relatat că șase din cele 15 contracte ar merge către grupul german Rheinmetall. SAALG cere lămuriri: contactele guvernamentale cu grupuri germane private, e-mailurile către instituții românești și programele de miliarde vizează interesul României sau alte interese?”, arată comunicatul emis de Sindicatul angajaților de la Guvern.

Ce cere Sindicatul angajaților din Guvern

  • demisia de onoare a celor doi demnitari sau demiterea lor de către premierul interimar;
  • publicarea tuturor e-mailurilor, minutelor și agendelor privind contactele cu grupul Schwarz;
  • verificarea situației de către Corpul de Control al Prim-ministrului;
  • publicarea tuturor întâlnirilor cu entități private interesate de digitalizare, cloud și achiziții publice.

Președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, avertizează că lipsa unor consecințe ar transmite un mesaj grav în administrație: „angajaților li se cer sacrificii, dar demnitarilor li se tolerează orice”.

Comunicatul complet al Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului în puteți citiAICI.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Politică
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Politică
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
Politică
Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
Politică
PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Politică
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Politică
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Politică
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan
Politică
Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan
Ultima oră
13:18 - (VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
13:11 - Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu
13:09 - S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
12:42 - Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
12:40 - Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
12:24 - Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
12:12 - Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
12:11 - Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
12:09 - Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media
11:51 - Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu