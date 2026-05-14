B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM

PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 09:29
PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM

Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Claudiu Manda, secretarul general al partidului, au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.

Grindeanu și Manda vor ca numele lor să fie mărci înregistrate

Grindeanu și Manda au făcut cereri pentru mărci strict ″verbale″, fără logo-uri asociate.

Mărcile ar urma să vizeze, în mare, produse de imprimerie și papetărie, obiecte vestimentare, media, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactarea de discursuri politice, servicii juridice, organizarea de campanii electorale și altele, explică Profit.ro.

Solicitările celor doi sunt încă în așteptare, figurând ca fiind depuse în 28 aprilie.

OSIM examinează pe fond o cerere în șase luni de la publicarea acesteia, iar certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiţia achitării unei taxe de 254 lei.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate strict pe teritoriul României. Ele sunt valabile 10 ani şi pot fi reînnoite din 10 în 10 ani.

Tags:
Citește și...
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Politică
CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Politică
Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Politică
Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan
Politică
Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan
Controversele pe constituționalitatea Ordonanței SAFE. Cristi Dănileț lansează o nouă teorie despre sesizarea Avocatului Poporului. Ce valoare mai are Constituția?
Politică
Controversele pe constituționalitatea Ordonanței SAFE. Cristi Dănileț lansează o nouă teorie despre sesizarea Avocatului Poporului. Ce valoare mai are Constituția?
Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
Politică
Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
Politică
Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
Politică
Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
Ultima oră
09:36 - Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
09:18 - Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”
09:06 - CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
08:50 - Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
08:45 - Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
08:18 - Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
08:15 - Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
07:53 -  Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
07:25 - Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
00:07 - Event pentru Cristi Chivu și Inter Milano. Victorie în finala Cupei Italiei cu Lazio (2-0)