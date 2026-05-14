Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Claudiu Manda, secretarul general al partidului, au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.

Grindeanu și Manda au făcut cereri pentru mărci strict ″verbale″, fără logo-uri asociate.

Mărcile ar urma să vizeze, în mare, produse de imprimerie și papetărie, obiecte vestimentare, media, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactarea de discursuri politice, servicii juridice, organizarea de campanii electorale și altele, explică

Solicitările celor doi sunt încă în așteptare, figurând ca fiind depuse în 28 aprilie.

OSIM examinează pe fond o cerere în șase luni de la publicarea acesteia, iar certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiţia achitării unei taxe de 254 lei.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate strict pe teritoriul României. Ele sunt valabile 10 ani şi pot fi reînnoite din 10 în 10 ani.