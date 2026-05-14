B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 

Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 08:50
Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
sursa foto: X/Mario Nawfal
Cuprins
  1. În Cuba oamenii suferă din caza penei de curent. Din ce cauză s-a ajuns aici
  2. Ce impact are blocada americană asupra populației
  3. Cum a fost gestionată oferta de ajutor a SUA
  4. În Cuba oamenii protestează după ce situația a devenit extrem de critică

În Cuba oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva penelor de curent frecvente. În semn de revoltă localnicii au început să bată zgomotos oalele

În Cuba oamenii suferă din caza penei de curent. Din ce cauză s-a ajuns aici

Rețeaua națională de energie electrică se află într-o stare „critică”, deoarece țara a rămas complet fără rezerve de motorină și păcură.

Ministrul energiei, Vicente de la O Levy, a precizat că multe cartiere din Havana rămân fără electricitate între 20 și 22 de ore pe zi. În prezent, sistemul funcționează exclusiv pe bază de resurse interne, cu ajutorul țițeiul propriu, gazelor naturale și energia regenerabilă.

Ce impact are blocada americană asupra populației

Blocada impusă de Statele Unite asupra importurilor de combustibil a intrat în a patra lună, și aproximativ 10 milioane de locuitori au de suferit, scrie Reuters.

Din ianuarie 2026, un ordin executiv semnat de Donald Trump a blocat livrările din Mexic și Venezuela, amenințând cu tarife orice țară care transportă petrol către insulă.

Organizația Națiunilor Unite a catalogat aceste măsuri drept ilegale, afirmând că ele subminează drepturile fundamentale ale cubanezilor la hrană, sănătate și apă.

Cum a fost gestionată oferta de ajutor a SUA

Statele Unite au oferit un ajutor financiar de 100 de milioane de dolari, însă au impus condiția ca acesta să fie distribuit obligatoriu prin intermediul Bisericii Catolice.

Secretarul de stat Marco Rubio a susținut că autoritățile de la Havana au refuzat această ofertă, dar guvernul cubanez infirmă această variantă.

În ciuda negocierilor diplomatice care au avut loc în luna aprilie, tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, Havana acuzând Washingtonul de provocarea deliberată a crizei energetice.

În Cuba oamenii protestează după ce situația a devenit extrem de critică

Criza s-a adâncit după eliminarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, moment în care SUA a trecut la o politică de „presiune maximă”.

Un decret semnat de Trump stipulează că insula reprezintă o „amenințare extraordinară” pentru securitatea americană.

Tags:
Citește și...
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Externe
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat după moartea actorului Matthew Perry din „Friends”
Externe
Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat după moartea actorului Matthew Perry din „Friends”
Au apărut primele rezultate după analizarea tulpinii de hantavirus: Ce anunță specialiștii despre riscul unei mutații
Externe
Au apărut primele rezultate după analizarea tulpinii de hantavirus: Ce anunță specialiștii despre riscul unei mutații
Condamnare definitivă pentru românii care și-au omorât propriul copil în Belgia. Detalii înfiorătoare au ieșit la iveală
Externe
Condamnare definitivă pentru românii care și-au omorât propriul copil în Belgia. Detalii înfiorătoare au ieșit la iveală
Programul spațial SpaceX. Racheta Starship V3, lansată într-un zbor de încercare suborbital
Externe
Programul spațial SpaceX. Racheta Starship V3, lansată într-un zbor de încercare suborbital
Descoperire macabră în Marea Britanie. Trei femei au fost scoase fără suflare din apă
Externe
Descoperire macabră în Marea Britanie. Trei femei au fost scoase fără suflare din apă
Emoții pentru fostul președinte Nicolas Sarkozi. Acuzarea cere șapte ani de închisoare în dosarul finanțării libiene
Externe
Emoții pentru fostul președinte Nicolas Sarkozi. Acuzarea cere șapte ani de închisoare în dosarul finanțării libiene
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Externe
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
Externe
Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
Externe
Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
Ultima oră
09:36 - Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
09:29 - PSD-iștii Grindeanu și Manda vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Au depus cereri la OSIM
09:18 - Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorului Constanța, a fost păcălit cu biletele la concertul Metallica: „S-au dovedit a fi false”
09:06 - CTP, comentariu ironic despre summitul B9 de la București: „O reuniune pricăjită de provincie”
08:45 - Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
08:18 - Băsescu, despre anularea alegerilor: O afacere dâmbovițeană. Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage
08:15 - Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov
07:53 -  Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
07:25 - Mihai Savin Președintele Autorității Vamale Române a fost a fost reținut de procurori într-un dosar de corupție
00:07 - Event pentru Cristi Chivu și Inter Milano. Victorie în finala Cupei Italiei cu Lazio (2-0)