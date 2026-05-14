În Cuba oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva penelor de curent frecvente. În semn de revoltă localnicii au început să bată zgomotos oalele

În Cuba oamenii suferă din caza penei de curent. Din ce cauză s-a ajuns aici

Rețeaua națională de energie electrică se află într-o stare „critică”, deoarece țara a rămas complet fără rezerve de motorină și păcură.

Ministrul energiei, Vicente de la O Levy, a precizat că multe cartiere din Havana rămân fără electricitate între 20 și 22 de ore pe zi. În prezent, sistemul funcționează exclusiv pe bază de resurse interne, cu ajutorul țițeiul propriu, gazelor naturale și energia regenerabilă.

Ce impact are blocada americană asupra populației

Blocada impusă de Statele Unite asupra importurilor de combustibil a intrat în a patra lună, și aproximativ 10 milioane de locuitori au de suferit, scrie .

Din ianuarie 2026, un ordin executiv semnat de Donald Trump a blocat livrările din Mexic și Venezuela, amenințând cu tarife orice țară care transportă petrol către insulă.

Organizația Națiunilor Unite a catalogat aceste măsuri drept ilegale, afirmând că ele subminează drepturile fundamentale ale cubanezilor la hrană, sănătate și apă.

Cum a fost gestionată oferta de ajutor a SUA

au oferit un ajutor financiar de 100 de milioane de dolari, însă au impus condiția ca acesta să fie distribuit obligatoriu prin intermediul Bisericii Catolice.

Secretarul de stat Marco Rubio a susținut că autoritățile de la Havana au refuzat această ofertă, dar guvernul cubanez infirmă această variantă.

În ciuda negocierilor diplomatice care au avut loc în luna aprilie, tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, Havana acuzând Washingtonul de provocarea deliberată a crizei energetice.

În Cuba oamenii protestează după ce situația a devenit extrem de critică

Criza s-a adâncit după eliminarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, moment în care SUA a trecut la o politică de „presiune maximă”.

Un decret semnat de Trump stipulează că insula reprezintă o „amenințare extraordinară” pentru securitatea americană.