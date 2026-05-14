Acasa » Meteo » Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă

Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 09:36
Cuprins
  1. Vremea, 14 mai în țară
  2. Ce temperaturi se anunță în Capitală

Vremea, 14 mai aduce valori termice mai ridicate față de ziua precedentă, însă valorile rămân sub media obișnuită.

Vremea, 14 mai în țară

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări temporare și ploi slabe care vor apărea cu totul izolat în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și la munte.

Spre sfârșitul zilei, precipitațiile pot apărea și în extremitatea de vest. Vântul va sufla în general slab și moderat, prezentând ușoare intensificări în zona montană înaltă, iar pe timpul nopții și în sudul Banatului.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 14 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 2 grade, izolat chiar spre -1 grad în estul Transilvaniei, unde sunt condiții de brumă și ceață, potrivit Meteo.

Ce temperaturi se anunță în Capitală

Valorile termice din București se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. În prima parte a zilei cerul va prezenta înnorări, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă, devenind ulterior variabil.

Vântul va sufla slab și moderat pe tot parcursul intervalului. În ceea ce privește regimul termic, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar noaptea temperatura minimă va oscila între 6 și 8 grade.

ANM avertizează asupra vântului puternic în mai multe regiuni din țară. Rafalele pot ajunge la 80 km/h
