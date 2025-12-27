B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos

Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos

B1.ro
27 dec. 2025, 10:15
Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Unul dintre cei șapte diaconi ai Bisericii primare
  2. Mărturisirea publică a credinței în Hristos
  3. Condamnarea și moartea martirică

Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan este pomenit în calendarul creștin ortodox în fiecare an, la data de 27 decembrie. El este considerat primul martir al creștinismului, fiind ucis cu pietre pentru credința sa în Iisus Hristos și pentru curajul cu care a mărturisit adevărul Evangheliei în fața celor care se împotriveau noii credințe.

Unul dintre cei șapte diaconi ai Bisericii primare

Sfântul Mucenic Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostoli din rândul evreilor eleniști pentru a sluji la adunările Bisericii din primul veac. Era înrudit cu Saul, cel care mai târziu avea să devină Apostolul neamurilor, Sfântul Pavel, și provenea din părțile Ehiliehiei, din cetatea Tarsului, scrie Agerpres.

Arhidiaconul Ștefan era cunoscut ca un bărbat puternic „în lucru și în cuvânt”, întărindu-i pe cei credincioși și mustrându-i pe cei necredincioși. El le vorbea din Lege și din proroci, arătând că Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat din veac, a fost omorât din ură și nedreptate.

Mărturisirea publică a credinței în Hristos

Într-o mare adunare la Ierusalim, în care se discuta despre cine este Iisus Hristos, opiniile erau împărțite. Unii Îl numeau proroc, alții amăgitor, iar alții mărturiseau că este Fiul lui Dumnezeu.

Atunci Sfântul Ștefan s-a adresat mulțimii, spunând:
Bărbați, frați, aflați pentru ce s-au înmulțit răutățile între voi și s-a tulburat tot Ierusalimul; fericit este omul care a crezut în Iisus Hristos, pentru că Acesta este cel Care a plecat cerurile și S-a pogorât pentru păcatele noastre și S-a născut din Sfânta și Preacurata Fecioară Maria, cea aleasă mai înainte de întemeierea lumii. Acesta neputințele noastre le-a luat și bolile noastre a purtat. Pe cei orbi i-a făcut să vadă, pe cei leproși i-a curățit și dracii a izgonit”.

Condamnarea și moartea martirică

Neputând să-i răspundă cu argumente, mulți dintre cei prezenți au fost cuprinși de mânie și au tocmit martori mincinoși care să-l acuze de hulă împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Sfântul Apostol Ștefan le-a arătat însă, cu dovezi din Scripturi, că Legea Veche s-a împlinit prin Hristos, mustrându-i pentru împietrirea inimii lor.

A fost condamnat la moarte și ucis cu pietre în afara cetății Ierusalimului, devenind astfel primul mucenic creștin.

Deci, fiind ucis Sfântul Ștefan în valea lui Iosafat – care este între Eleon și între Ierusalim, lângă pârâul Cedrilor – stătea de departe pe o piatră Preacurata Fecioară, cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, privind de sus și rugându-se cu sârguință către Domnul și Fiul său ca să-l întărească în răbdare și să primească sufletul lui în mâinile Sale”.

Tags:
Citește și...
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Ziua în care credincioșii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului
calendar religios
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Ziua în care credincioșii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului
23 decembrie: Biserica Ortodoxă pomenește Sfinții 10 Mucenici din Creta
calendar religios
23 decembrie: Biserica Ortodoxă pomenește Sfinții 10 Mucenici din Creta
Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
calendar religios
Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului
calendar religios
20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
calendar religios
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
calendar religios
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
calendar religios
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
calendar religios
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
calendar religios
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
calendar religios
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
Ultima oră
13:49 - Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
13:12 - Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
12:42 - Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
12:03 - Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei
11:30 - Atac masiv asupra Kievului: 19 răniți și mii de locuințe rămase fără încălzire
09:45 - Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
09:13 - Kim Jong-un accelerează înarmarea. Ordin pentru producție maximă de rachete și prezentarea unui submarin nuclear „istoric”
08:32 - Avertismentul lui Trump: „Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul”
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”