B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte

Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 12:22
Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte
Sursă Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Conon din Isauria
  2. Cum a ajuns să primească moarte mucenicească
  3. Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Conon

În fiecare an, la data de 5 martie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Mucenic Conon din Isauria. Acesta este unul dintre creștinii din primele veacuri care și-au mărturisit credința cu prețul vieții.

Cine a fost Sfântul Conon din Isauria

Sfântul Conon din Isauria a trăit în primele secole ale creștinismului. El era un om simplu, care își câștiga existența lucrând ca grădinar. Conon locuia în localitatea Bidana din regiunea Isauria, în Asia Mică. Deși avea o viață modestă, era cunoscut pentru credința sa puternică și pentru evlavia sa. Cei din jur îl apreciau pentru curăția sufletească și pentru felul liniștit în care își trăia viața.

Tradiția creștină spune că, încă din tinerețe, credința sa a fost întărită printr-o arătare a Arhanghelului Mihail. Acesta l-ar fi învățat și l-ar fi îndrumat pe calea credinței în Hristos. În ciuda presiunilor venite din partea autorităților păgâne, care îi obligau pe creștini să aducă jertfe idolilor, Sfântul Conon a rămas statornic și nu s-a lepădat de credința sa.

Cum a ajuns să primească moarte mucenicească

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Sfântul Conon a fost adus în fața conducătorilor păgâni și obligat să jertfească idolilor. Refuzul său ferm de a renunța la credința în Hristos a stârnit mânia persecutorilor, care l-au supus la chinuri grele.

Deși a fost torturat, sfântul nu a cedat și a rămas statornic în credința sa. În cele din urmă, rănit grav, el și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, devenind astfel mucenic al Bisericii și un exemplu de credință pentru generațiile de creștini care au urmat.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Conon

Sfinte Cuvioase Mucenice Conon, ales slujitor al lui Hristos și mărturisitor neînfricat al credinței, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei care te cinstim cu evlavie. Tu, care ai rămas statornic în credință și ai îndurat suferințe pentru dragostea lui Hristos, întărește-ne și pe noi în credință și ajută-ne să rămânem tari în fața încercărilor vieții.

Ocrotește-ne cu rugăciunile tale, luminează-ne mintea și îndrumă-ne pașii pe calea cea bună. Cere de la Dumnezeu pace sufletelor noastre, sănătate, răbdare și ajutor în necazuri, pentru ca, prin mijlocirea ta, să trăim în credință, nădejde și dragoste.

Amin.

Tags:
Citește și...
Sfântul Gherasim de la Iordan, prăznuit pe 4 martie. Rugăciunea care aduce liniște și ajutor
calendar religios
Sfântul Gherasim de la Iordan, prăznuit pe 4 martie. Rugăciunea care aduce liniște și ajutor
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
calendar religios
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
calendar religios
2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
calendar religios
Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
calendar religios
Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an
calendar religios
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an
Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
calendar religios
Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit pe 17 februarie în calendarul ortodox. Viața și minunea colivei
calendar religios
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit pe 17 februarie în calendarul ortodox. Viața și minunea colivei
16 februarie, în calendarul ortodox: Sfinții Mucenici Pamfil și Valent, martori ai credinței în vremea prigoanelor romane
calendar religios
16 februarie, în calendarul ortodox: Sfinții Mucenici Pamfil și Valent, martori ai credinței în vremea prigoanelor romane
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
calendar religios
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
Ultima oră
13:01 - Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
12:59 - Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
12:38 - Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
12:14 - Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)
12:03 - Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
12:00 - Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026
11:57 - Cadourile de 1 și 8 martie creează tensiuni în școli și grădinițe. De ce cer unele educatoare părinților să nu aducă nimic: „Ce o să zică lumea”
11:29 - BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
11:28 - ANM anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cod galben în Moldova și nordul Dobrogei
11:09 - Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)