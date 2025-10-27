B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei

Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 15:14
Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou și de ce este numit Basarabov
  2. Cum au ajuns moaștele Sfântului să ocrotească Capitala

În fiecare an, pe 27 octombrie, Bucureștiul îmbracă haine de sărbătoare cu prilejul cinstirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Ocrotitorul Capitalei, eveniment care adună mii de credincioși pe Dealul Patriarhiei. Această zi de sărbătoare reprezintă un moment de rugăciune, evlavie și comuniune pentru toți credincioșii ortodocși din țară.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou și de ce este numit Basarabov

Sfântul Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XVII-lea și a fost un monah smerit, plin de credință și rugăciune. Originar din satul Basarabov, aflat astăzi în Bulgaria, el și-a petrecut tinerețea ca simplu păstor de vite. După o perioadă de viață modestă, a ales calea monahismului și s-a retras într-o peșteră de pe malul râului Lom. A trăit în asceză, post și rugăciune, căutând apropierea de Dumnezeu prin smerenie și renunțare la cele lumești.

Numele de „Basarabov” provine de la localitatea sa natală, devenind parte din identitatea sa sfântă și recunoscută. După moarte, trupul său a fost găsit întreg de un creștin evlavios, ridicat din apele râului Lom. Moaștele au fost păstrate cu mare grijă și au devenit izvor de binecuvântare pentru toți cei care se roagă lui. Datorită minunilor sale, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost canonizat și este cinstit ca făcător de minuni.

Cum au ajuns moaștele Sfântului să ocrotească Capitala

Moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov au ajuns la București în anul 1774, în contextul războiului ruso-turc din 1768–1774. Generalul rus Petru Saltikov a dorit inițial să le ducă în Rusia, considerându-le un dar de preț pentru țara sa. Hagi Dimitrie, un negustor român evlavios, a intervenit cu stăruință, rugându-l să lase sfintele moaște în Țara Românească. Astfel, relicvele au fost dăruite Bucureștiului, drept binecuvântare pentru credința și statornicia poporului român.

Au fost așezate cu mare cinste în Catedrala Mitropolitană, actuala Catedrală Patriarhală, spre închinarea credincioșilor. Din acel moment, Sfântul Dimitrie a fost simțit ca un ocrotitor al orașului și al locuitorilor săi credincioși. În anul 1792, a fost proclamat oficial Ocrotitor al Bucureștilor, simbol al speranței și al credinței neclintite.

Tags:
Citește și...
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
calendar religios
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
calendar religios
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
calendar religios
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
calendar religios
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
calendar religios
Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
calendar religios
22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
calendar religios
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi
calendar religios
Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi
21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
calendar religios
21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
calendar religios
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
Ultima oră
15:59 - Nicușor Dan trimite la Curtea Constituțională o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
15:58 - Metode sigure pentru un mod de a cumpăra eficient. Evită cheltuielile impulsive și risipa alimentară!
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
15:37 - Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
15:32 - Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
15:15 - Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
14:57 - Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
14:55 - Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)