În fiecare an, fără să realizăm, vorbim tot mai puțin. Schimbarea pare mică, dar ar putea avea efecte mai profunde decât credem. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri-Kansas City și Universitatea din Arizona confirmă această tendință. Potrivit , din 2005 o persoană obișnuită rostește zilnic cu aproximativ 338 de cuvinte mai puțin.

Cât de mult s-a redus, de fapt, comunicarea

Scăderea conversațiilor nu mai e o simplă senzație, ci o realitate clară, susținută de date. În doar un an, fiecare persoană ajunge să rostească cu aproximativ 120.000 de cuvinte mai puțin. Asta înseamnă mii de interacțiuni care dispar din viața de zi cu zi.

Un studiu coordonat de psihologul Matthias Mehl arată că, între 2005 și 2019, volumul total de cuvinte rostite a scăzut cu 28%. Cercetarea a analizat date din 22 de studii desfășurate în SUA, Europa și Australia. Eșantionul a inclus peste 2.000 de participanți, cu vârste între 10 și 94 de ani.

Pentru a obține rezultate cât mai reale, cercetătorii au folosit înregistrări audio din viața de zi cu zi. Astfel, au surprins nu cât cred oamenii că vorbesc, ci cât vorbesc cu adevărat.

Care sunt posibilele cauze și cine este cel mai afectat

Deși studiul nu indică o cauză clară, perioada analizată coincide cu o creștere puternică a comunicării digitale. Mesajele text, e-mailurile și au început să înlocuiască treptat conversațiile față în față. „Micile schimbări în comportamentul zilnic se acumulează în timp”, a explicat Valeria Pfeifer, profesor asistent de lingvistică și psihologie. Ea atrage atenția că această scădere nu se simte de la o zi la alta, dar în timp poate modifica profund modul în care oamenii relaționează.

Potrivit sursei menționate, cei mai afectați sunt tinerii sub 25 de ani, generația Z, cei care trăiesc cel mai mult în mediul digital. În paralel, alte studii, precum cele realizate de Universitatea Norvegiană din Stavanger, arată că impactul merge și mai departe. Aproximativ 40% dintre elevi și-au pierdut capacitatea de a scrie de mână, o abilitate folosită de oameni de peste 5.500 de ani.

Ce implicații are declinul asupra relațiilor și sănătății

Mai puține cuvinte înseamnă, în esență, mai puțină conexiune între oameni. „A vorbi mai puțin înseamnă a petrece mai puțin timp conectându-te cu ceilalți”, a spus Valeria Pfeifer. Lipsa conversațiilor nu înseamnă doar tăceri mai lungi, ci și pierderea unor beneficii emoționale importante, atât pe moment, cât și în timp, când vine vorba de relații stabile și sănătoase. Chiar și interacțiunile scurte din viața de zi cu zi, precum cele cu un barman sau un vânzător, contribuie la menținerea echilibrului social și emoțional.

Rămâne însă o întrebare esențială dacă mesajele scrise pot înlocui cu adevărat aceste beneficii. „Oamenii s-au bazat pe limbajul vorbit timp de peste 200.000 de ani și încă nu știm dacă trecerea către comunicarea digitală vine cu costuri sociale”, a mai transmis Pfeifer.

Cercetătorii subliniază că impactul asupra singurătății, sănătății și nu este încă pe deplin înțeles, ceea ce face ca această schimbare aparent banală să fie, de fapt, mult mai importantă decât pare.