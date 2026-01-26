B1 Inregistrari!
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, pomenit pe 26 ianuarie. Viață de jertfă și milostenie în Moldova secolului XIX

26 ian. 2026, 09:21
Cuprins
  1. De la copil orfan la slujitor al Bisericii
  2. Studiile și ascensiunea bisericească
  3. Milostenia, opera vieții sale
  4. Alți sfinți pomeniți pe 26 ianuarie

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 26 ianuarie pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, una dintre cele mai luminoase figuri ale ierarhiei românești din secolul al XIX-lea. Canonizat în anul 2017, ierarhul a rămas în memoria credincioșilor prin viața sa de jertfă, milostenie și slujire neobosită a Bisericii și a celor nevoiași.

De la copil orfan la slujitor al Bisericii

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv s-a născut la 15 iulie 1818, în satul Răzălăi-Bălți, într-o familie de preot. Tatăl său, Anania (Nane) Mihalache, a murit când copilul avea doar doi ani, lăsând familia într-o situație dificilă. Rămas orfan, Ioan, numele de botez al viitorului ierarh, a fost luat sub ocrotirea unchiului său, ierodiaconul Teofilact, care l-a dus la Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași pentru a învăța carte, scrie Agerpres.

Aici, tânărul Ioan a deprins scrisul, cititul, tipicul bisericesc și muzica psaltică, punând bazele unei formări solide. Parcursul său monahal a continuat la Focșani și apoi la Buzău, unde, în anul 1835, a fost călugărit cu numele de Iosif și hirotonit diacon.

Studiile și ascensiunea bisericească

Ca ucenic al episcopului Chesarie al Buzăului, Iosif Naniescu a urmat Seminarul Teologic din Buzău, pe care l-a absolvit în 1840, continuându-și studiile la Colegiul Sfântul Sava din București. De-a lungul anilor, a ocupat numeroase funcții importante: egumen, protosinghel, arhimandrit, profesor de religie și director de seminar.

În 1872 a fost hirotonit arhiereu, iar un an mai târziu a devenit episcop de Argeș. Momentul definitoriu al vieții sale a venit în 1875, când a fost ales mitropolit al Moldovei, funcție pe care a exercitat-o timp de 27 de ani, cu „o rară blândețe și înțelepciune”, după cum notează părintele Ioanichie Bălan în Patericul Românesc.

Milostenia, opera vieții sale

Sub păstorirea sa au fost restaurate importante lăcașuri de cult din Iași, printre care Catedrala Mitropolitană, biserica Sfântul Nicolae Domnesc și Sfinții Trei Ierarhi. Totuși, cea mai mare realizare a sa a fost milostenia.

Mitropolitul Iosif avea „ușa și mâna deschise pentru milă”. Ajuta zilnic săraci, elevi și studenți, îmbrăcându-i, hrănindu-i și sprijinindu-i financiar pentru a-și continua studiile. Întreaga sa avere a fost dăruită, inclusiv biblioteca personală, donată Academiei Române.

La moartea sa, la 26 ianuarie 1902, în chilia mitropolitului s-au găsit doar doi lei, dovadă a unei vieți trăite în deplină lepădare de sine.

Alți sfinți pomeniți pe 26 ianuarie

Tot în această zi sunt pomeniți și Sfântul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fiii lor Arcadie și Ioan, care au trăit în secolul al VI-lea. Proveniți dintr-o familie bogată din Constantinopol, aceștia au ales viața monahală după un naufragiu care le-a schimbat destinul.

