Ziua de 7 ianuarie ocupă un loc aparte în calendarul românesc, fiind asociată cu una dintre cele mai importante sărbători religioase și cu una dintre cele mai mari onomastici. Sfântul Ioan Botezătorul marchează, totodată, finalul simbolic al sărbătorilor de iarnă și începutul unui nou ciclu spiritual.

De ce este Sfântul Ioan Botezătorul o figură centrală în creștinism

, cunoscut în tradiția populară sub numele de Sfântul Ion sau Sântion, este una dintre cele mai importante personalități ale calendarului ortodox, fiind prăznuit anual pe 7 ianuarie. Considerat Înaintemergătorul Domnului, acesta a avut misiunea de a pregăti poporul pentru venirea lui Iisus Hristos, chemând oamenii la pocăință și curățire sufletească.

Fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, Sfântul Ioan a dus o viață ascetică, retrasă, trăită în asprimea deșertului, departe de bunurile și confortul lumii. Tradiția spune că se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică și purta o haină din păr de cămilă, simbol al renunțării totale la cele materiale.

Cum se leagă sărbătoarea de finalul iernii și ciclul naturii

Prăznuit imediat după Bobotează, încheie simbolic perioada sărbătorilor de iarnă, începute pe 6 decembrie, odată cu Sfântul Nicolae. În credința populară, această zi are o puternică legătură cu natura și cu schimbările de anotimp.

Se spune că, de Sfântul Ion, „se botează gerul”, expresie care sugerează o îmblânzire a frigului și apropierea treptată a primăverii. Această credință reflectă speranța comunităților tradiționale într-un an mai blând, roditor și echilibrat din punct de vedere natural.

Ce semnificații spirituale și simbolice are ziua de 7 ianuarie

În spiritualitatea românească, Sfântul Ioan este văzut ca protector al copiilor, al vieții și al apei sfințite, element esențial în ritualurile creștine. Rugăciunile adresate lui sunt considerate aducătoare de sănătate, protecție și liniște pentru întreaga familie.

Ziua este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și amintește de momentul revelării Sfintei Treimi la Iordan, după Botezul Domnului. De aceea, apa joacă un rol central, fiind asociată cu purificarea, renașterea și binecuvântarea începuturilor.

Cum sunt păstrate tradițiile de Sfântul Ioan și ce superstiții există

Obiceiurile diferă de la o regiune la alta, însă au în comun ideea de comunitate, veselie și curățire simbolică. Un ritual cunoscut este Iordănitul femeilor, practicat mai ales în unele zone rurale, unde femeile se adună pentru petreceri care durează până dimineața

În Bucovina și Transilvania se păstrează tradiția Udatului Ionilor, când sărbătoriții sunt stropiți cu apă sau purtați în alai, într-un gest care amintește de botez. Dimineața, oamenii se stropesc cu agheasmă mare, crezând că astfel vor fi feriți de boli și necazuri, scrie Capital.

Ziua este însoțită și de numeroase interdicții transmise din generație în generație. Una dintre cele mai cunoscute este evitarea consumului de vin roșu, asociat simbolic cu sângele vărsat la martiriul sfântului. Nu se folosesc cuțite, iar mâncarea se rupe cu mâna, pentru a evita orice gest care ar putea simboliza vărsarea de sânge. De asemenea, nu se spală rufe, nu se coase și nu se face curățenie mare, pentru a nu tulbura liniștea spirituală a zilei.

Cât de răspândită este onomastica de Sfântul Ioan

Sfântul Ion este una dintre cele mai mari onomastici din România. Peste 1,9 milioane de români care poartă nume derivate din acesta sunt . Printre cele mai întâlnite se numără Ion, Ionel, Ionuț, Ionică, dar și variante feminine precum Ionela, Ionica sau Oana.

De asemenea, sunt frecvente și formele internaționale ale numelui, precum Ivan, Giovanni, Juan sau Johanna, adaptate și folosite în diferite regiuni ale țării.