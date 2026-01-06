Ortodocșii pe stil vechi sărbătoresc pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian. În aceași zi, în calendarul ortodox oficial – pe stil nou – este înscrisă sărbătoarea Sfântului Ion.

Ortodocșii pe stil vechi se pregătesc de Crăciun

O comunitate importantă de creștini sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Este vorba despre ortodocșii pe stil vechi care nu au renunțat la calendarul iulian. Conform calendarului, aceștia întâmpină în noaptea din 13 spre 14 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi, cum mai este cunoscut, are un decalaj de 13 zile faţă de calendarul oficial. Acesta a fost utilizat de lumea creștină timp de 15 secole până în 1582.

Pe 24 februarie 1582, papa Grigorie al XIII-lea a înlocuit vechiul calendar iulian cu cel gregorian, pe sti nou. a constat în suprimarea a zece zile din vechiul calendar astfel că data de 5 octombrie a devenit 14 octombrie.

Implementarea noii reforme a durat câteva secole, ajungând în România abia după Marele Război din 1914 – 1918. Calendarul gregorian a fost adoptat oficial în viaţa civilă de toate statele creștin-ortodoxe. Bulgaria și Rusia (URSS) au adoptat reforma calendarului în 1918, Serbia şi România în 1919, iar Grecia în 1923.

„Acest fapt, cât şi nevoia de uniformizare a calendarului în toate domeniile vieţii publice au făcut ca şi Bisericile Ortodoxe să reflecteze la îndreptarea calendarului lor (religios sau bisericesc); de aceea, la Congresul interortodox ţinut la Constantinopol în anul 1923, s-a hotărât îndreptarea calendarului şi în Bisericile Ortodoxe, suprimându-se diferenţa de 13 zile, cu care calendarul iulian rămăsese în urma celui îndreptat şi asigurându-se coincidenţa anului civil cu cel astronomic, printr-un sistem de calculare (suprimare) a anilor bisecţi, mult mai bun decât cel gregorian, deoarece el asigură coincidenţa anului calendaristic cu cel solar pe o perioadă de timp mult mai mare (aprox. 44.000 de ani)”, se arată în „Liturgica generală”.

Bisericile ortodoxe au aplicat reforma la momentul oportun

Recomandările Congresului nu au fost impuse tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale. Fiecare dintre acestea au implementat calendarul pe stil nou atunci când au considerat de cuviință. Așa se face că există și ortodocșii pe stil vechi, aparținând de bisericile care nu au considerat de cuviință să îndrepte calendarul sărbătorilor religioase. Până acum calendarul îndreptat este admis în:

Patriarhia Ecumenică din Constantinopol;

Bisericile din Grecia şi Albania;

Arhiepiscopia Ciprului;

Biserica Ortodoxă din Polonia;

Patriarhia Antiohiei;

Biserica Ortodoxă Română;

Patriarhia Alexandriei (1928);

Mitropolia Ortodoxă din Cehoslovacia (autocefală din 8 decembrie 1951);

Biserica Ortodoxă din Finlanda (adoptase stilul nou încă din 1917);

Biserica Ortodoxă din Bulgaria.

Au rămas cu stilul vechi Bisericile din Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă şi Biserica Ortodoxă din Serbia, dar și mănăstirile Muntelui Athos.

Prin consens, care au adoptat calendarul îndreptat au hotărât să serbeze Paştile şi toate sărbătorile legate de el după Pascalia veche, adică împreună cu Bisericile rămase la calendarul iulian neîndreptat.

Ortodocșii pe stil vechi și restul lumii

În prezent, din perspectiva calendarului religios întrebuințat lumea creștină se împarte în trei. Avem ortodocșii pe stil vechi, cei care folosesc vechiul calendar iulian, respectiv, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei și Patriarhia Belgradului, cărora li se adaugă comunitatea monahală de pe Sfântul Munte Athos.

Pe de altă parte avem Bisericile Ortodoxe care au adoptat calendarul îndreptat după recomandările Conferinţei interortodoxe de la Constantinopol din 1923. Aceste biserici folosesc un calendar mixt, adică pe stil nou pentru sărbătorile cu date fixe şi Pascalia pe stil vechi pentru sărbătorile cu date mobile.

În al treilea rând sunt Bisericile Apusene (catolice şi protestante), care întrebuinţează calendarul pe stil nou, îndreptat prin reforma gregoriană. Acesta se aplică integral, pentru sărbătorile cu date fixe, cât şi pentru cele cu date variabile.

În ultimii ani, se vorbește despre posibilitatea unificării sărbătorilor pascale – cele cu dată variabilă – pentru Bisericile Ortodoxe pe stil nou și Biericile Apusene.