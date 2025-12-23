Pe 23 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții 10 Mucenici din Creta, care au mărturisit credința în în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Deciu, suferind chinuri îndelungate și primind moarte martirică pentru refuzul de a jertfi idolilor.

Mărturia mucenicilor din Creta

Sfinții 10 Mucenici – Teodul, Satornic, Evpor, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Pompie, Agatopul, Vasilid și Evarest – erau originari din diferite cetăți ale insulei Creta. În perioada persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Deciu (251-253), aceștia au fost prinși și aduși în fața unui trimis imperial care căuta să pedepsească pe toți cei ce credeau în Hristos.

‘Deci, se aduceau la dânsul cei tari în credință, pe care, după multe ispitiri și munci, cu felurite morți îi pierdea. În acea vreme o ceată, în număr de zece bărbați aleși, a fost prinsă și adusă la cel ce-i căznea… Toți se sârguiau a merge către cetatea din cer’, se arată în Viețile Sfinților, conform Agerpres.

Chinurile mucenicilor și mărturia credinței

Pentru că au refuzat să jertfească idolilor, cei zece mucenici au fost chinuiți cu cruzime timp de 30 de zile. Ighemonul a încercat prin toate metodele să-i supună, însă aceștia au rămas neclintiți în credința lor.

‘Iar în douăzeci și trei ale lunii decembrie, pregătindu-se zi de judecată și șezând ighemonul în divan, s-au adus răbdătorii de chinuri la întrebarea cea mai de pe urmă, fiind plini de îndrăzneală și de suflet’, se menționează în Viețile Sfinților.

Chiar și în mijlocul durerilor extreme, mucenicii strigau:

‘Creștini suntem, a lui Hristos jertfă, a lui Hristos junghiere și de-ar fi trebuință și de mii de ori să murim, vom muri cu osârdie’.

Martiriul și cinstea sfinților

În final, Sfinții 10 Mucenici au primit moartea prin decapitare. Cei apropiați lor le-au luat trupurile și le-au îngropat cu evlavie. După încetarea prigoanei, Pavel, arhiepiscopul Constantinopolului, a adus cu mare cinste sfintele lor moaște în împărăteasca cetate, spre protecția și ajutorul credincioșilor.

Astăzi, 23 decembrie, Biserica Ortodoxă cinstește memoria acestor sfinți, recunoscând curajul, răbdarea și jertfa lor pentru credința în Hristos. Această pomenire este un exemplu de mărturie a credinței și de statornicie în fața persecuțiilor.