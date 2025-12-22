B1 Inregistrari!
Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie

22 dec. 2025, 08:58
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Sfânta Mare Muceniță Anastasia, Izbăvitoarea de boli
  2. Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolit al Kievului
  3. Contribuții la Ortodoxie și cultură
  4. Canonizare și cinstire

Pe 22 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfânta Mare Muceniță Anastasia și pe Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolit al Kievului, recunoscuți pentru credința lor și pentru faptele bune care au influențat comunitățile creștine din România și Ucraina.

Sfânta Mare Muceniță Anastasia, Izbăvitoarea de boli

Sfânta Anastasia este cunoscută ca Izbăvitoarea de boli, ajutând creștinii persecutați și vindecând bolnavii. Ea a oferit hrană și alinare celor aflați în suferință, iar credincioșii se roagă astăzi la icoana sa pentru sănătate și protecție. Tradiția o pomenește pe 22 decembrie ca pe o sfântă care aduce ocrotire și binecuvântare tuturor celor care îi poartă numele sau îi cer ajutorul.

Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolit al Kievului

Petru Movilă s-a născut în jurul anului 1596, la Suceava, fiu al lui Simion Movilă, care a domnit în Moldova și Țara Românească, și nepot al mitropolitului Moldovei, Gheorghe Movilă. A studiat la Școala ‘Frăției ortodoxe’ din Lvov (Liov) și s-a stabilit pentru o perioadă pe moșia sa, Rubiejovka, lângă Kiev, unde a zidit o biserică, scrie Agerpres.

În 1627 a fost tuns în monahism la Lavra Pecerska din Kiev și ales egumen-arhimandrit. În martie 1633 a fost ales, iar în aprilie hirotonit, arhiepiscop și mitropolit al Kievului, Haliciului și toată Rusia Mică.

Contribuții la Ortodoxie și cultură

Ca mitropolit, Petru Movilă a restaurat Lavra Peșterilor, Catedrala Sfânta Sofia și alte biserici din Kiev, a înființat un colegiu devenit ulterior Academie, cu predare în latină și program asemănător universităților apusene. A sprijinit ridicarea culturală a clerului prin școli și tipografii în Kiev, Lvov și Vilna, imprimând aproximativ 50 de lucrări religioase și teologice.

Cu sprijinul său, au luat ființă tipografiile românești de la Câmpulung (1635), Govora (1637), Iași (1641) și Dealu, Târgoviște (1644). În 1640 a trimis profesori pentru colegiul latin înființat de Vasile Lupu la Iași.

Canonizare și cinstire

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit cinstirea sa pe 22 decembrie, ziua mutării sale la Domnul în 1646, iar Biserica Ortodoxă Ucraineană l-a canonizat în 1996.

Această zi este un prilej de reflecție asupra credinței și virtuților sfinților. Cei care poartă numele Anastasia/Anastatie sau Petru/Movilă își sărbătoresc onomastica, primind urări și binecuvântări. Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă rămân modele de dăruire, credință și educație pentru întreaga comunitate creștină.

