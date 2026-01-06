este sărbătorit de creștini pe 7 ianuarie. Această zi este una dintre cele mai mari sărbători de după Crăciun, având o profundă semnificație spirituală.

În România, această sărbătoare este un adevărat motiv de bucurie și celebrare. Sute de mii de oameni își serbează onomastica, purtând numele sfântului sau diferite derivate ale acestuia. Nume precum Ion, Ioana, Ionuț, Ionela, Jan, Oana sau Nelu sunt în centrul atenției în această zi.

Ce mesaje simple și frumoase poți trimite de Sfântul Ioan

De Sfântul Ioan, un gând bun spus din inimă poate face ziua cuiva mai luminoasă. Urează-le celor dragi sănătate, liniște sufletească și multe momente frumoase alături de familie.