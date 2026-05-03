Un șofer vitezoman a fost filmat din elicopter sâmbătă, pe drumul național 1C, în timp ce ignora regulile de circulație în județul Cluj.

Cum a fost surprins acest șofer vitezoman

Bărbatul a fost de la înălțime în timp ce intra în depășire pe tronsoane unde manevra este interzisă și încălca linia continuă chiar și în apropierea trecerilor de pietoni. După ce a fost filmat de elicopter, acesta a fost tras pe dreapta de echipajele de la sol pentru a fi sancționat.

Iată detaliile furnizate de autorități despre intervenția de sâmbătă:

„Un conducător auto, bărbat de 41 de ani, din judeţul Maramureş, a fost surprins în jurul orei 15.30, între localităţile Câţcău şi Dej, efectuând patru depăşiri neregulamentare într-un interval de aproximativ zece minute, ulterior, fiind oprit de echipajele din cadrul Biroului Rutier Dej, de la sol”

Ce amenzi a primit individul

„În urma abaterilor constatate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, constând în amendă în cuantum de 4.860 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 240 de zile”, a transmis

Oamenii legii atrag atenția că depășirile neregulamentare reprezintă abateri grave care pun în pericol viața tuturor participanților la trafic.

Săptămâna trecută, alți doi conducători auto au fost amendați în aceeași zonă după ce au fost depistați tot cu ajutorul elicopterului. Polițiștii reamintesc faptul că respectarea legislației rutiere este singura modalitate prin care se poate asigura siguranța pe drumurile publice.