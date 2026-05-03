Meteo » Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara

Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara

03 mai 2026, 09:30
Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara
Cuprins
  1. Vremea, 3 mai în țară
  2. Vremea în Capitală

Vremea, 3 mai aduce creștere a valorilor termice diurne în toate regiunile, iar în zonele nord-vestice, nordice și nord-estice, precum și local în centrul țării, va fi chiar cald.

Vremea, 3 mai în țară

Potrivit Meteo, valorile termice sunt în creștere în întreaga țară. Cerul va fi variabil în a doua parte a zilei în regiunile sudice și estice, în timp ce în restul zonelor va rămâne mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, prezentând ușoare intensificări pe parcursul zilei, izolat în zonele montane și în Moldova. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 15 și 23 de grade. În ceea ce privește minimele nocturne, acestea vor oscila între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 13 grade, izolat, în Dealurile de Vest.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de senin mai ales dimineața și spre finalul intervalului de prognoză, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

Deși temperatura maximă va urca până la 15…16 grade, aceasta rămâne în continuare sub media normală a perioadei. Noaptea, temperatura minimă va coborî la 5…6 grade.

