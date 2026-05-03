Pirații somalezi au capturat un petrolier de pe coasta Yemenului. Unde se află la ora actuală nava și unde se îndreaptă

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 08:23
  Ce se știe despre acest petrolier capturat în largul Yemenului
  Ce alte cazuri ale piraților au mai fost înregistrate în ultima vreme
  Care sunt motivele pentru care pirateria s-a extins atât de mult

Petrolier capturat sub pavilion Togo a fost luat cu asalt de pirați în Golful Aden, în largul provinciei Shabwa din Yemen, în apropiere de portul istoric Qana, relatează BBC.

Ce se știe despre acest petrolier capturat în largul Yemenului

Paza de coastă din Yemen a anunțat anterior că nava MT Eureka a fost deturnată și se îndreaptă în prezent spre Somalia. Atacul a fost lansat dintr-o zonă izolată de lângă orașul Qandala, situat în Golful Aden.  Informațiile au fost oferite de trei oficiali de securitate din regiunea semi-autonomă Puntland.

Un oficial de securitate a precizat că asaltul asupra navei a avut loc la ora 5:00 dimineața. În acest moment, petrolierul navighează în Golful Aden, între Yemen și Somalia, urmând să ancoreze în apele somaleze în orele următoare.

Ce alte cazuri ale piraților au mai fost înregistrate în ultima vreme

Acesta este al doilea petrolier deturnat în zonă în ultimele 10 zile, după nava Honor 25, care fusese capturată de pirații somalezi pe 22 aprilie în timp ce transporta 18.500 de barili de petrol către Mogadishu.

Deturnarea raportată astăzi este a patra realizată cu succes în doar două săptămâni. Într-un incident separat, Organizația pentru Transport Maritim din Regatul Unit (UKMTO) a raportat vineri că persoane înarmate aflate pe o barcă s-au apropiat de un vrachier în apropiere de Al-Mukala, Yemen.

Toate aceste evenimente demonstrează că pirateria se extinde de-a lungul coastei Somaliei, care are o lungime de 3.333 de kilometri.

Care sunt motivele pentru care pirateria s-a extins atât de mult

Deși pirateria din Somalia era în declin din anul 2011, activitatea a crescut din nou de la sfârșitul anului 2023, perioadă care coincide cu atacurile rebelilor Houthi asupra navelor din Golful Aden și Marea Roșie. Situația actuală este considerată extrem de îngrijorătoare de către autoritățile locale.

Iată ce a declarat un oficial de securitate din regiunea semi-autonomă Puntland despre starea actuală de insecuritate:

Criza actuală cu pirații este mult mai gravă decât își dau seama mulți. Se înregistrează mișcări tot mai intense pe toată coasta”.

