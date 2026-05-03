Acasa » Politică » Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 10:57
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Petrișor Peiu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, duminică dimineață, în care lansează un atac la adresa guvernului, după ce a analizat raportul vicepremierului Oana Gheorghiu.

Senatorul a explicat că miza reală a raportului semnat de Oana Gheorghiu este legată de sumele uriașe care ar urma să fie tranzacționate prin plasări private, nu prin listări transparente.

Cheia înțelegerii corecte a mizei disputei cu guvernul Bolojan stă în imaginea de mai jos, sinteza raportului Oanei Gheorghiu din 15 aprilie 2026. Vicepremierul Gheorghiu vrea ca statul să facă, în următorii doi ani: un număr de 5(cinci) listări la bursă, adică IPO (ofertă publică inițială) pentru companii cu o valoare totală de nici 10 miliarde de lei; patru plasări accelerate private de acțiuni (ABB-accelerated book buliding), pentru companii cu o valoare totală de 150 de miliarde de lei; a șasea „listare” ar trebui făcută nu de stat, ci de o entitate privată, Fondul Proprietatea (nu e clar cum o poate obliga Gheorghiu să o facă). Deci pentru companii cu o valoare de 10 miliarde de lei se propune listarea, iar pentru companii cu o valoare de 150 de miliarde de lei se propune plasarea accelerată privată a acțiunilor. Miza Oanei Gheorghiu și a guvernului este, evident, legată de cele 150 de miliarde, nu credeți?”, a precizat Petrișor Peiu pe Facebook.

Politicianul acuză executivul că prioritizează vânzarea imediată a acțiunilor de la giganții energetici Hidroelectrica și Romgaz, folosind proceduri rapide în locul celor standard, de durată.

„A doua chestiune important de înțeles este prioritatea de timp: în document sunt alese drie priorități: Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank. Hidroelectrica și Romgaz au împreună o valoare de 120 de miliarde de lei, de peste 20 de ori mai mare decât valoarea CEC ( 5,4 miliarde de lei)! Iar pentru Hidroelectrica și Romgaz se propune plasarea privată imediată (trimestrele II și III de anul acesta), în vreme ce pentru CEC se propune listare (IPO), o procedură care durează minim 10 luni. De la Hidroelectrica și Romgaz, Gheorghiu intenționează să vândă imediat acțiuni de 10 miliarde de lei, iar de la CEC Bank poate obține 1-1,2 miliarde de lei prin „listare”, dar anul viitor. Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu: cele 10 miliarde de lei (acțiuni Romgaz și Hidroelectrica) pe care vrea să le „plaseze” în următoarele 3-4 luni, nicidecum miliardul pe care vrea să-l vândă abia la anul!”, a declarat Petrișor Peiu.

În încheiere, liderul senatorilor AUR susține că discursul despre transparență este doar o formă de propagandă, în timp ce acțiuni de miliarde sunt vândute fără o consultare reală.

„La fel de clar mai este un lucru, oameni buni: aparatul guvernamental de propagandă plătit cu milioane de euro tot vorbește despre transparență, deși Oana Gheorghiu scrie clar că vrea să vândă acțiuni de 10 miliarde fără transparență! De ce nu începeți marea voastră transparență la companiile deja listate, deci transparente, cu vânzarea transparentă a acțiunilor?”, a declarat Petrișor Peiu.

Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România" și dă „un tun financiar" cu programul SAFE (VIDEO)
