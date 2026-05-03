Unul dintre fiii lui Sile Cămătaru a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 72.300 de lei, după ce a recunoscut că și-a fiul în vârstă de 12 ani.

Detalii despre incident

Incidentul a avut loc pe 6 august 2025, în jurul orei 21:45, pe o stradă din Sectorul 3. În timp ce așteptau un taxi, Vasile Daniel Balint și-a pierdut cumpătul și și-a lovit fiul cu palma peste față și cu pumnul în zona corpului, adresându-i în același timp injurii și amenințări.

Audiat de autorități, minorul a povestit că tatăl său s-a enervat când a aflat că acesta fuma dispozitive electronice tip vape și că ar fi vrut să cumpere substanțe interzise.

Totuși, băiatul a ținut să precizeze că are o relație bună cu părintele său și că, imediat după agresiune, acesta s-a oprit și și-a cerut scuze. Mai mult, în aceeași seară, bărbatul l-a dus la un mall și i-a cumpărat un trening pentru a se revanșa, scrie

De ce a recurs la violență unul dintre fiii lui Sile Cămătaru

În fața procurorilor, Balint a recunoscut faptele și a explicat că reacția sa a fost determinată de comportamentul rebel al copilului. Acesta a susținut că fiul său era absent mai mereu de la școală, își mințea părinții și avea o atitudine sfidătoare față de membrii familiei.

Deși magistrații au recunoscut că fapta a produs suferință fizică și poate afecta dezvoltarea emoțională a băiatului, au considerat incidentul un episod izolat.

Din probele administrate nu a rezultat că inculpatul ar mai fi exercitat anterior violențe asupra copilului. Totuși, faptele au fost comise în stare de recidivă, având în vedere trecutul infracțional al bărbatului.

Care sunt concluziile judecătorilor

Judecătoria Sectorului 3 a admis acordul de recunoaștere a vinovăției și a stabilit inițial două amenzi: 60.000 de lei pentru violență în familie și 45.000 de lei pentru tulburarea liniștii publice. După însumarea pedepselor, a rezultat o amendă de 75.000 de lei, sumă din care s-au scăzut zilele petrecute deja în arest preventiv în octombrie 2025. Astfel, suma finală rămasă de achitat este de 72.300 de lei.

Vasile Daniel Balint nu este la prima problemă cu legea. În 2023, el a fost extrădat din Italia după ce fugise de o condamnare la închisoare pentru infracțiuni rutiere și încălcarea unui ordin de protecție.

Deși a ieșit din închisoare în 2024 în urma prescrierii răspunderii penale într-un alt dosar, această nouă condamnare îi aduce o obligație financiară semnificativă. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.