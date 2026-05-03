Numărul militarilor americani din Germania, care urmează să fie retrași, va fi mai mare decât cel anunțat inițial de 5.000 de soldați. Donald Trump a făcut noul anunțul.

Cum va fi afectat numărul militarilor americani de noua decizie a lui Donald Trump

a declarat reporterilor din Florida că intenționează să reducă efectivele mult mai mult decât se comunicase anterior prin ordinul secretarului apărării, Pete Hegseth.

Deși inițial fusese anunțată plecarea a aproximativ , Trump a subliniat că procesul va fi unul „drastic”. Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a menționat că această operațiune ar trebui să fie finalizată în următoarele 12 luni, însă detaliile tehnice ale mutării nu sunt încă pe deplin clarificate.

De la ce a pornit totul

Această reducere drastică vine pe fondul unui conflict public între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Merz a lansat critici dure la adresa strategiei americane, afirmând că Statele Unite ar fi fost umilite de guvernul iranian și că nu există un plan clar pentru încheierea războiului, declarații care au stârnit furia președintelui american.

Din punct de vedere istoric, Germania a găzduit baze esențiale pentru operațiunile globale ale SUA, precum Comandamentul European din Stuttgart și Baza Aeriană Ramstein, puncte strategice care au o importanță enormă pentru armata americană.

Care este în prezent numărul soldaților staționați în Europei

În prezent, pe continentul european se află aproximativ 86.000 de soldați americani, conform datelor oficiale raportate în luna aprilie.

Dintre aceștia, circa 39.000 sunt staționați în bazele din Germania. Aceste cifre suferă modificări periodice din cauza exercițiilor militare și a rotațiilor de trupe, însă planul actual de retragere va schimba semnificativ echilibrul forțelor americane în regiune.

Decizia este privită ca o schimbare majoră de strategie față de politica de decenii a Statelor Unite în raport cu securitatea europeană.