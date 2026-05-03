Industria imobiliarelor a marcat un moment istoric în martie 2026, când mediu solicitat pentru un apartament în România a depășit pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat.

Ce spun specialiștii despre cum a evoluat industria imobiliarelor în ultimii ani

Industria imobiliarelor s-a scumpit considerabil, media națională a prețurilor înregistrând o creștere de 40% în perioada 2023-2025. În marile orașe, avansul prețurilor variază între 31% și 45%, Bucureștiul și Brașovul fiind centrele care au condus acest trend ascendent.

„În februarie 2026, un cumpărător mediu avea nevoie de echivalentul a 7,9 ani de salariu net pentru a achiziționa un apartament standard cu două camere, față de 7,4 ani în urmă cu doar trei ani”, a declarat Daniel Crainic pentru

De ce au crescut prețurile atât de mult

Piața se confruntă cu o scădere a ofertei de locuințe noi, cauzată de costurile mari de construcție și condițiile de finanțare dificile apărute după șocul inflaționist din 2022-2023. În București, apartamentele noi au ajuns la o medie de 2.541 euro/mp, o creștere de 54% față de anul 2023.

Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu o medie de 3.407 euro/mp pentru locuințele noi, valori comparabile cu orașe europene precum Viena.

„În martie 2026, prețul mediu solicitat pentru un apartament în România a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat util – un prag financiar dar și psihologic”, a declarat Daniel Crainic.

Cum sunt afectate orașele mai mici

Piața de revânzare a urmat același curs, în Brașov prețurile apartamentelor vechi crescând cu 44% în trei ani. Chiar și în orașe care erau considerate alternative ieftine, precum Constanța, Timișoara sau Iași, prețul pentru apartamentele noi a atins sau se apropie vertiginos de pragul de 2.000 euro/mp.

Aceste modificări indică faptul că era accesibilității imobiliare în România s-a încheiat. Dezvoltatorii au redus lansările de noi proiecte, ceea ce a dus la o competiție mai mare între cumpărători pentru puținele opțiuni rămase disponibile.