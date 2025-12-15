B1 Inregistrari!
Acasa » calendar religios » Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși

Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși

Ana Beatrice
15 dec. 2025, 14:09
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
Sursa foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Elefterie
  2. De ce este cinstit Sfântul Elefterie pe 15 decembrie
  3. Cum pot românii să se roage Sfântului Elefterie pentru ajutor

Sfântul Mucenic Elefterie este prăznuit astăzi de Biserica Ortodoxă, fiind una dintre figurile marcante ale martiriului creștin din primele veacuri. El rămâne un exemplu de credință statornică și curaj neclintit în fața persecuțiilor.

Cine a fost Sfântul Mucenic Elefterie

Sfântul Mucenic Elefterie a trăit în secolele II–III, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați pentru credința lor. Rămas orfan de tată, a fost crescut de mama sa, Antia, o femeie profund credincioasă, care i-a insuflat dragostea pentru Hristos și pentru viața curată. Datorită înțelepciunii și maturității sale duhovnicești, Elefterie a ajuns episcop la o vârstă foarte tânără, fapt rar chiar și în acele vremuri.

A propovăduit deschis Evanghelia, fără teamă de autoritățile păgâne, motiv pentru care a fost arestat și supus la chinuri cumplite. În ciuda torturilor, nu și-a lepădat credința, iar statornicia sa i-a impresionat chiar și pe unii dintre prigonitori.

În cele din urmă, a primit moarte mucenicească, împreună cu mama sa, mărturisindu-L pe Hristos până la capăt.

De ce este cinstit Sfântul Elefterie pe 15 decembrie

Sfântul Elefterie este cinstit pe 15 decembrie, zi în care Biserica Ortodoxă pomenește jertfa sa mucenicească. Prin această jertfă, el a mărturisit credința în Hristos până la moarte.

Data amintește de momentul în care Sfântul Elefterie a primit cununa muceniciei, devenind un simbol al libertății sufletești și al curajului creștin în fața persecuțiilor.

Credincioșii îl cinstesc în această zi ca grabnic ajutător în necazuri și suferințe, dar și ca ocrotitor al celor care își pun nădejdea în Dumnezeu, văzând în exemplul său o chemare la statornicie și credință neclintită.

Cum pot românii să se roage Sfântului Elefterie pentru ajutor

Sfinte Mucenice Elefterie, mărturisitor curajos al credinței în Hristos, tu care ai primit cununa muceniciei prin jertfă și răbdare, roagă-te pentru noi, păcătoșii.

Întărește-ne în credință, luminează-ne mintea și ajută-ne să trecem cu pace prin încercările vieții. Fii grabnic ajutător celor aflați în necazuri, în suferință trupească sau sufletească și izbăvește-ne de frică, de deznădejde și de ispite.

Ocrotește-ne familiile, dăruiește-ne sănătate, liniște și putere de a urma voia lui Dumnezeu. Învață-ne să rămânem statornici în adevăr, așa cum ai fost tu, și să mărturisim credința cu fapte bune.

Prin rugăciunile tale, Sfinte Elefterie, să ne învrednicească Dumnezeu de milă, pace și mântuire. Amin.

