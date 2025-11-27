În fiecare an, la 27 noiembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul, un martir al credinței care, după ce a căzut din , s‑a pocăit și a ales să moară pentru mărturisirea adevărului. Povestea sa este un simbol al pocăinței, credinței statornice și jertfei supreme pentru .

Cine a fost Iacob Persul

Sfântul Iacob Persul s‑a născut într-o familie creștină, în Persia, și a ocupat o poziție importantă în administrația curții perse.

Era apreciat de împăratul persan Izdegherd I, care îl favoriza, oferindu-i bogății și cinste, o viață de lux și confort.

Dar tocmai această apropiere de puterea lumească și ispitele ei l‑au determinat să se lepede temporar de credința creștină: s‑a închinat idolilor, participând la ritualuri păgâ

Pocăința și martiriul său

Confruntat cu mustrările soției și ale mamei sale, Iacob a fost dojenit pentru abandonarea credinței: „O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească?”. Aceste cuvinte i-au zguduit inima și l‑au făcut să se întoarcă la Hristos.

Cu inima zdrobită, a plecat înaintea noului împărat și și‑a mărturisit public credința în Hristos. Rezultatul a fost un verdict de condamnare la moarte.

Tortura a fost groaznică: i s-au tăiat mâinile, picioarele și, în final, capul. În ciuda chinurilor cumplite, Iacob Persul și‑a păstrat neclintită credința și a rostit cuvinte de rugăciune către Dumnezeu până în ultimele clipe — „Doamne, Dumnezeul meu, ajută‑mi să rabd … și să‑Ți dau sufletul meu pentru Tine.”

Prin jertfa sa, a primit cununa muceniciei și a devenit model de pocăință și mărturisire în fața persecuției.

Prăznuirea lui, 27 noiembrie în calendarul ortodox

Ziua de pomenire a Sfântului Iacob Persul este 27 noiembrie.

În această zi, în Biserica Ortodoxă, sunt pomeniți și alți sfinți — între ei Sfântul Cuvios Natanael și Sfântul Cuvios Pinufrie.

Troparul dedicat lui exprimă recunoștința Bisericii pentru suferința, răbdarea și mărturisirea credinței:

„Cu mucenicia cea neobişnuită şi înfricoşătoare … cu vitejiile răbdării, pe toţi i-ai minunat, mult pătimitorule … Pe Acela roagă‑L să mântuiască sufletele noastre.”

Semnificație spirituală și învățătură pentru credincioși

Povestea Sfântului Iacob Persul este relevantă și azi pentru credincioși: