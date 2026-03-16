Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, pomenit pe 16 martie în calendarul ortodox. Povestea martirului care nu a renunțat la credință

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 14:20
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
  2. De ce este prăznuit Sfântul Sabin pe 16 martie
  3. Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Sabin pentru ajutor

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 16 martie pe Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul. El este cunoscut ca unul dintre creștinii care au rămas neclintiți în credință în timpul persecuțiilor.

Sfântul Sabin este cinstit pentru curajul de a-și mărturisi credința fără teamă. Viața și jertfa sa au rămas un exemplu de statornicie și devotament față de Dumnezeu.

Cine a fost Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul

Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul a trăit în Egipt, în primele veacuri ale creștinismului. Viața sa s-a desfășurat în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, în timpul împăratului Dioclețian. El era un dregător respectat în cetatea Hermopolis și era cunoscut pentru credința sa puternică. Sfântul Sabin ducea o viață trăită după învățăturile creștine și îi încuraja și pe alții să rămână statornici în credință.

Din cauza prigoanei, el s-a ascuns împreună cu mai mulți creștini pentru a scăpa de autorități. Potrivit tradiției, locul în care se adăposteau a fost trădat de un om care a primit bani pentru această informație. Sfântul Sabin și cei care erau alături de el au fost arestați și duși în fața dregătorilor. Acolo li s-a cerut să renunțe la credința în Hristos, însă au refuzat.

Pentru statornicia lor au fost supuși la chinuri, iar Sfântul Sabin a primit în cele din urmă moarte mucenicească, fiind aruncat în râul Nil.

De ce este prăznuit Sfântul Sabin pe 16 martie

Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul este pomenit în fiecare an pe 16 martie în calendarul ortodox. Această zi este dedicată amintirii jertfei sale și a credinței neclintite pe care a arătat-o. Biserica Ortodoxă a rânduit această prăznuire pentru a le reaminti credincioșilor de curajul său.

Sfântul Sabin a mărturisit credința în Hristos chiar și în fața persecuțiilor și a amenințărilor. Prin viața și moartea sa mucenicească, el a devenit un model de statornicie și devotament față de Dumnezeu. De aceea, credincioșii îl cinstesc și îl pomenesc în rugăciuni.

Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Sabin pentru ajutor

