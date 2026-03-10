În viziunea renumitului neurochirurg român Leon Dănăilă, rugăciunea nu este doar un simplu act spiritual. Medicul consideră că ea poate deveni și un sprijin real pentru sănătatea omului. Acesta susține că, dincolo de dimensiunea religioasă, credința poate avea efecte concrete asupra stării fizice și psihice.

Într-o epocă dominată de tehnologie și tratamente medicale tot mai sofisticate, profesorul atrage atenția asupra rolului credinței în viața omului. Potrivit lui , rugăciunea poate contribui la întărirea sistemului imunitar, la reducerea stresului și la menținerea echilibrului interior.

Ce rol are rugăciunea în viața și echilibrul omului

Pentru Leon Dănăilă, rugăciunea nu este doar un gest religios sau un ritual repetat din obișnuință. Medicul o vede ca pe un instrument profund, care poate aduce beneficii reale atât pentru suflet, cât și pentru starea de sănătate.

În viziunea sa, rugăciunea îndeplinește trei funcții esențiale în viața omului. În primul rând, este o formă de cerere și sprijin în momentele dificile, atunci când omul își îndreaptă gândurile către divinitate și caută alinare și putere. În al doilea rând, rugăciunea devine o expresie a recunoștinței pentru lucrurile bune primite în viață, iar acest gest de mulțumire contribuie la și la o stare interioară mai liniștită. Nu în ultimul rând, rugăciunea reprezintă un act de laudă și preamărire a divinității. Prin acest gest, omul își reafirmă credința și își întărește resursele interioare.

„Rugăciunea oferă un sprijin nevăzut, dar extrem de puternic, și creează o forță interioară deosebită”, explică profesorul în podcastul Sănătate – Doctor de 10.

Poate credința să influențeze sistemul imunitar

Specialiștii din domeniul neuroștiințelor arată că starea mentală a unei persoane influențează direct modul în care organismul reacționează la boală. Oamenii care își păstrează optimismul, speranța și încrederea în reușită tind să răspundă mai bine la tratamentele medicale. În aceste condiții, corpul lor activează mai eficient mecanismele naturale de apărare. În acest context, poate contribui la crearea unei stări de liniște și echilibru interior, esențiale pentru sănătate.

„Rugăciunea creează o stare de fericire și echilibru sufletesc, ceea ce stimulează sistemul imunitar și contribuie la o viață sănătoasă”, a spus Leon Dănăilă.

Cum îi poate ajuta spiritualitatea atât pe medici, cât și pe pacienți

român Leon Dănăilă, spiritualitatea poate avea un rol important în actul medical. Dincolo de proceduri, aparatură și tratamente, relația dintre medic și pacient are și o dimensiune umană profundă. În această relație, credința poate aduce sprijin și echilibru.