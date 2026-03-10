B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”

Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”

Ana Beatrice
10 mart. 2026, 08:34
Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
Sursă Foto: Facebook - Leon Dănăilă Pagina Oficială

În viziunea renumitului neurochirurg român Leon Dănăilă, rugăciunea nu este doar un simplu act spiritual. Medicul consideră că ea poate deveni și un sprijin real pentru sănătatea omului. Acesta susține că, dincolo de dimensiunea religioasă, credința poate avea efecte concrete asupra stării fizice și psihice.

Într-o epocă dominată de tehnologie și tratamente medicale tot mai sofisticate, profesorul atrage atenția asupra rolului credinței în viața omului. Potrivit lui Leon Dănăilă, rugăciunea poate contribui la întărirea sistemului imunitar, la reducerea stresului și la menținerea echilibrului interior.

Ce rol are rugăciunea în viața și echilibrul omului

Pentru Leon Dănăilă, rugăciunea nu este doar un gest religios sau un ritual repetat din obișnuință. Medicul o vede ca pe un instrument profund, care poate aduce beneficii reale atât pentru suflet, cât și pentru starea de sănătate.

În viziunea sa, rugăciunea îndeplinește trei funcții esențiale în viața omului. În primul rând, este o formă de cerere și sprijin în momentele dificile, atunci când omul își îndreaptă gândurile către divinitate și caută alinare și putere. În al doilea rând, rugăciunea devine o expresie a recunoștinței pentru lucrurile bune primite în viață, iar acest gest de mulțumire contribuie la echilibrul emoțional și la o stare interioară mai liniștită. Nu în ultimul rând, rugăciunea reprezintă un act de laudă și preamărire a divinității. Prin acest gest, omul își reafirmă credința și își întărește resursele interioare.

„Rugăciunea oferă un sprijin nevăzut, dar extrem de puternic, și creează o forță interioară deosebită”, explică profesorul în podcastul Sănătate – Doctor de 10.

Specialiștii din domeniul neuroștiințelor arată că starea mentală a unei persoane influențează direct modul în care organismul reacționează la boală. Oamenii care își păstrează optimismul, speranța și încrederea în reușită tind să răspundă mai bine la tratamentele medicale. În aceste condiții, corpul lor activează mai eficient mecanismele naturale de apărare. În acest context, rugăciunea poate contribui la crearea unei stări de liniște și echilibru interior, esențiale pentru sănătate.

„Rugăciunea creează o stare de fericire și echilibru sufletesc, ceea ce stimulează sistemul imunitar și contribuie la o viață sănătoasă”, a spus Leon Dănăilă.

Cum îi poate ajuta spiritualitatea atât pe medici, cât și pe pacienți

În opinia renumitului neurochirurg român Leon Dănăilă, spiritualitatea poate avea un rol important în actul medical. Dincolo de proceduri, aparatură și tratamente, relația dintre medic și pacient are și o dimensiune umană profundă. În această relație, credința poate aduce sprijin și echilibru.

Rugăciunea, spune specialistul, îi poate ajuta pe pacienți să își păstreze speranța și liniștea interioară. În același timp, pe medici îi poate ajuta să își mențină claritatea și puterea de concentrare în momentele dificile.
„Prin rugăciune, pacienții și medicii sunt protejați de rele și primesc forța necesară pentru a înfrunta provocările zilnice”, a mai precizat neurochirurgul, notează cick.ro.
Tags:
Citește și...
Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
Eveniment
Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
Eveniment
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Eveniment
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Eveniment
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Eveniment
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Eveniment
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
Eveniment
Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Eveniment
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Eveniment
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Eveniment
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Ultima oră
09:44 - Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
09:32 - Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
09:22 - „Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
09:15 - Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
09:10 - Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
08:57 - Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
08:47 - Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut
08:41 - O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
08:32 - Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
08:27 - Cristela Georgescu, dezvăluiri despre presiunile asupra familiei sale: „Urmează să atacăm”