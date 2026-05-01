O racheta Space X urmează să lovească Luna. Când va avea loc impactul urmărit acum de astronomi

Iulia Petcu
01 mai 2026, 22:44
Sursa foto: Twitter (X) - SpaceX - Falcon 9
Cuprins
  1. Cum a ajuns o treaptă Falcon 9 pe curs de coliziune cu Luna
  2. Ce au descoperit astronomii despre traiectoria obiectului
  3. Ce s-ar întâmpla în momentul impactului
  4. Spațiul, din ce în ce mai poluat cu deșeuri

O componentă a unei rachete SpaceX, rămasă blocată de mai bine de un an pe o orbită neobișnuită în jurul Pământului, se îndreaptă acum spre Lună. Specialiștii spun că impactul pare inevitabil, iar momentul estimat aduce din nou în discuție problema tot mai serioasă a deșeurilor spațiale.

Cum a ajuns o treaptă Falcon 9 pe curs de coliziune cu Luna

Totul a început în ianuarie 2025, când o rachetă Falcon 9 a decolat de la Centrul Spațial Kennedy pentru o misiune comercială. La bord se aflau două module lunare, Blue Ghost, dezvoltat de Firefly Aerospace, și Resilience, construit de compania japoneză ispace.

Misiunea principală și-a atins obiectivele, însă nu toate componentele au urmat traseul planificat după separarea încărcăturii utile. Treapta superioară a propulsorului, care trebuia să reintre ulterior în atmosfera terestră, nu a mai revenit pe Pământ.

În schimb, vehiculul a rămas prins pe o orbită extrem de eliptică, continuând să înconjoare Terra într-un traseu instabil. Observațiile astronomice arată că obiectul are nevoie de aproximativ 26 de zile pentru o rotație completă.

Ce au descoperit astronomii despre traiectoria obiectului

Orbita neobișnuită a atras atenția lui Bill Gray, specialist independent și creatorul software-ului Project Pluto, dedicat monitorizării obiectelor cosmice. După analiza datelor orbitale, acesta a ajuns la o concluzie spectaculoasă: impactul cu Luna este foarte probabil, scrie presa internațională.

Specialistul explică faptul că traiectoria obiectului și cea a satelitului natural se vor intersecta perfect în august. „Orbita Lunii și a acestui obiect, în linii mari, se intersectează. De regulă, unul dintre obiecte trece prin punctul de intersecție, în timp ce al doilea este în altă parte. Dar pe 5 august, ele vor ajunge în același punct, în același timp”, a explicat specialistul.

Potrivit calculelor actuale, impactul ar urma să aibă loc pe 5 august, la ora 2:44 a.m., ora Coastei de Est a SUA. Treapta superioară ar urma să lovească suprafața lunară cu aproximativ 8.700 de kilometri pe oră.

Ce s-ar întâmpla în momentul impactului

Viteza estimată echivalează cu aproximativ de șapte ori viteza sunetului în atmosfera terestră, ceea ce transformă impactul într-un eveniment spectaculos. Chiar și așa, astronomii spun că explozia va avea un efect limitat asupra suprafeței lunare.

Gray crede că obiectul ar putea lovi chiar partea vizibilă a Lunii, însă observarea directă de pe Terra rămâne improbabilă. În trecut, inclusiv NASA a întâmpinat dificultăți în monitorizarea unor coliziuni controlate similare, relatează Antena3.

„Până la 5 august, vom avea o idee foarte exactă despre locul și momentul impactului, probabil cu o precizie de câteva zeci de metri și o fracțiune de secundă”, menționat specialistul.

Spațiul, din ce în ce mai poluat cu deșeuri

Dincolo de spectaculozitatea momentului, specialiștii spun că acest episod evidențiază o problemă care crește de la an la an. Numărul obiectelor lansate în spațiu crește constant, iar controlul asupra componentelor rămase pe orbită devine tot mai dificil.

„Prăbușirea nu prezintă niciun pericol pentru nimeni, deși evidențiază o anumită neglijență în ceea ce privește modul în care sunt gestionate deșeurile spațiale”, a scris Gray într-o postare pe site-ul Project Pluto.

