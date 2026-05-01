În Stockholm a apărut o cafenea inedită, unde întreaga activitate, de la angajarea personalului până la conceperea meniului, este coordonată de

Cum funcționează „Mona”, managerul AI

Odată cu închirierea spațiului, asistentul Google Gemini a primit misiunea de a gestiona afacerea în mod rentabil, folosind un capital inițial pentru a solicita autorizații și a găsi furnizori.

Deși designul locației este unul minimalist, tehnologia este prezentă prin ecrane care afișează cifra de afaceri în timp real și telefoane prin care clienții pot dialoga direct cu „managerul” digital.

„A publicat anunţuri de angajare pe Indeed şi LinkedIn, a condus interviuri telefonice, apoi a luat deciziile de angajare”, a declarat Hanna Petersson pentru .

Ce erori de aprovizionare au fost observate de când în Stockholm a apărut cafeneaua

Deși este eficientă în recrutare, inteligența artificială a demonstrat dificultăți în gestionarea stocurilor, comandând cantități exagerate de produse inutile, cum ar fi 6.000 de șervețele sau 15 kilograme de roșii conservate care nu se regăsesc în meniu.

Angajații au creat chiar un „perete al rușinii” pentru a expune greșelile de calcul ale „șefei” lor virtuale.

„Comenzile pentru aprovizionare nu sunt punctul ei forte. Nu putem să facem nimic cu toate acestea”, a declarat Kajetan Grzelczak, unul dintre angajați.

Ce discuții aprinde această cafenea

Experimentul lansat de start-up-ul Andon Labs vizează testarea impactului AI pe piața muncii și a problemelor etice care apar atunci când un algoritm devine manager.

Deși oferă salarii competitive, „Mona” nu respectă dreptul la deconectare, trimițând mesaje angajaților la orice oră din noapte și ignorând cererile de concediu.

„Vrem să testăm acest lucru înainte ca el să devină realitate şi să vedem ce probleme etice se ivesc atunci când, spre exemplu, AI angajează oameni”, a adăugat Hanna Petersson.

Cum au reacționat clienții de când în Stockholm a apărut cafeneaua gestionată de AI

Locația atrage zilnic zeci de curioși care doresc să vadă cum arată interacțiunea cu un manager digital în viața de zi cu zi. Vizitatorii sunt interesați atât de calitatea serviciilor, cât și de modul în care inteligența artificială ar putea gestiona situații neprevăzute sau riscuri profesionale.

„Se vorbeşte atât de mult despre faptul că AI este pe cale să ne ia locurile de muncă, dar cum arată acest lucru în practică? Sper ca mai multe persoane să interacţioneze cu „Mona” şi să reflecteze asupra riscurilor reale de a avea un manager AI”, a declarat cercetătoare Urja Risal.