Povestea dintre Ioana Năstase și Ilie Năstase se apropie de final, după ani marcați de tensiuni și împăcări repetate. Cei doi se află în prezent la Tribunalul Constanța. De-a lungul timpului, au încercat în mai multe rânduri să își mai acorde o șansă. Totuși, ruptura începută anul trecut, când Ioana a depus actele de separare, pare acum definitivă.

De ce a fost amânat procesul de divorț

În plin proces de divorț, a decis să vorbească deschis despre situația tensionată pe care o traversează. Ea a oferit detalii despre momentele dificile trăite recent alături de Ilie Năstase, atât în sala de judecată, cât și în afara ei. Referindu-se la ultimul termen, aceasta a explicat că „avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul”.

„Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a declarat aceasta pentru cancan.ro.

Ce s-a întâmplat înainte și în sala de judecată

Mai mult, a precizat că nu a fost martoră la incidentul tensionat dintre fostul tenismen și jurnaliști. Ea a aflat ulterior despre momentul care ar fi dus inclusiv la intervenția poliției în fața instanței.

„Eu nu știu nimic despre comportamentul său de dinainte de a intra în sala de judecată, dar nu am înțeles de ce să se fi comportat așa. Nu înțeleg de ce a avut un astfel de comportament pentru că jurnaliștii își fac meseria, dar a avut acest comportament înainte ca eu să ajung. Eu am fost uimită să când am aflat s-a întâmplat înainte de a intra în sala de judecată pentru că băiatul a vorbit frumos, i-a pus câteva întrebări. Dacă nu voia să răspundă, nu răspundea și gata, nu trebuia să se enerveze. Eu nu am fost martoră la scenă pentru că am ajuns mai târziu decât el”, a precizat Ioana pentru sursa menționată.

În schimb, în sala de judecată, lucrurile au stat diferit, a povestit Ioana Năstase. Aceasta a spus că Ilie Năstase a avut o atitudine calmă la interogatoriu, fiind „foarte gânditor”, chiar dacă nu a reușit să-l observe în detaliu.

„La interogatoriu, Ilie a fost ok. Era foarte gânditor, dar nici nu am putut să-l văd foarte bine pentru că stătea în spatele meu. Nu este ușor pentru mine, mai ales că eu nu sunt obișnuită să ajung pe la tribunal, pe la judecătorie, nu este ușor deloc pentru mine care nu am fost învățată cu astfel de lucruri”, a adăugat ea.

Când se va încheia divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase

Deși mulți s-ar aștepta la un deznodământ rapid, divorțul dintre Ioana Năstase și mai are de parcurs câteva etape. Instanța a decis acordarea unui nou termen, la cererea apărării, oferindu-i fostului tenismen timp pentru a-și reevalua comportamentul.

„Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a transmis ea.

Cât de mult o afectează pe Ioana expunerea publică în plin divorț

În mijlocul acestui proces dificil, Ioana Năstase a recunoscut că presiunea publică și valul de comentarii o afectează profund din punct de vedere emoțional.

„Oamenii își dau cu părerea și mă doare sufletul când văd tot felul de discuții. Eu niciodată nu am vrut să devin cunoscută pe spatele lui și mă doare sufletul când văd astfel de discuții. Mai ales când nu mă cunosc ca om. Am văzut persoane care au spus: „Dacă nu era domnul Ilie, nu o cunoștea nimeni!”. Nici nu mi-am dorit acest lucru, dacă aș fi putut să stau să nu se știe de mine absolut deloc, aș fi făcut-o.

Dar eu nu vreau să ies în evidență, cu toate că mă sună zilnic lumea să vin în diferite emisiuni, dar nu merg. Eu am fost curată în relații în general, mi-am văzut de treaba mea, în calitate de soție. Mi-aș fi dorit ca mariajul nostru să nu se încheie niciodată, sunt un om statornic, dar nu a fost să fie”, a mai spus aceasta.