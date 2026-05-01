Accident dramatic în Giurgiu, după ce un camion s-a prăbușit peste bărbatul care îl repara. Cum s-a produs accidentul

Iulia Petcu
01 mai 2026, 23:21
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Un incident grav petrecut în județul Giurgiu a mobilizat echipaje de intervenție, cadre medicale și un elicopter SMURD. Un bărbat care încerca să repare un autocamion în propria curte a ajuns în stare gravă, după ce sistemul de susținere al vehiculului a cedat.

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul a avut loc în localitatea Mihăilești, unde un bărbat în vârstă de 54 de ani făcea lucrări de reparație la un camion. Potrivit primelor informații, acesta intervenea la capul tractor chiar în curtea locuinței sale, într-un context care părea, inițial, sub control.

La un moment dat, cricurile care susțineau vehiculul au cedat, iar partea frontală a autocamionului s-a prăbușit peste bărbat. Impactul l-a prins sub utilajul greu, iar martorii au alertat imediat serviciile de urgență.

Cum au intervenit salvatorii

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Secției Mihăilești, mobilizați cu o autospecială de intervenție și echipamente pentru descarcerare. În paralel, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean au fost trimise pentru acordarea primului ajutor, relatează Digi24.

Intervenția a fost una contra cronometru, având în vedere poziția extrem de periculoasă în care se afla victima. Salvatorii au reușit să îl extragă dintre componentele vehiculului și să îl stabilizeze.

„La un moment dat, capul tractor, care era susţinut pe cricuri, a căzut peste acesta. Pompierii l-au extras de sub capul tractor şi l-au predat echipajelor medicale. Ulterior, acesta a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la un spital din capitală”, transmite ISU Giurgiu.

Din cauza gravității traumatismelor suferite, medicii au decis transferul rapid către un spital din București, unde pacientul poate primi îngrijiri complexe. Elicopterul SMURD a aterizat în zonă și a preluat victima imediat după stabilizare.

