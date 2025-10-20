B1 Inregistrari!
Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor

Cuprins
  1. Ce minuni sunt legate de Sfântul Artemie
  2. Cine a fost Sfântul Gherasim din Kefalonia și de ce este atât de iubit
  3. Ce îndemn primesc credincioșii în această zi de sărbătoare
  4. Cum pot credincioșii să cinstească sfinții zilei

Potrivit calendarului ortodox, sfinții zilei de 20 octombrie sunt Sfântul Mare Mucenic Artemie și Sfântul Gherasim din Kefalonia, două personalități spirituale care au rămas în conștiința credincioșilor prin credință, curaj și putere de vindecare.

Sfântul Artemie a fost un general curajos al împăratului Constantin cel Mare, cunoscut pentru apărarea creștinilor în vremuri de persecuție. A fost martirizat pentru refuzul de a renunța la credință, devenind un simbol al demnității și al luptei pentru adevăr.

Ce minuni sunt legate de Sfântul Artemie

Tradiția spune că Sfântul Artemie este grabnic ajutător în suferințele trupești, în special pentru cei care se confruntă cu probleme ale coloanei vertebrale și dureri puternice. Numeroși credincioși mărturisesc că au primit alinare după ce au rostit o rugăciune în cinstea lui.

Cine a fost Sfântul Gherasim din Kefalonia și de ce este atât de iubit

Sfântul Gherasim este cunoscut pentru minunile săvârșite în timpul vieții, dar și după trecerea sa la Domnul. În insula Kefalonia, racla cu sfintele sale moaște este considerată făcătoare de minuni, iar numeroși pelerini afirmă că au primit vindecări sufletești și trupești. În tradiția ortodoxă, această zi este prilej de rugăciune și de recunoștință pentru ajutorul primit.

Ce îndemn primesc credincioșii în această zi de sărbătoare

Pentru cei care aleg să cinstească sfinții zilei de 20 octombrie, preoții recomandă rugăciune, milostenie și o clipă de reflecție asupra curajului de a trăi în adevăr. Credincioșii sunt încurajați să participe la slujbă sau să citească din Acatistul Sfântului Artemie, considerat ocrotitor al celor aflați în suferință.

Cum pot credincioșii să cinstească sfinții zilei

Credincioșii pot marca ziua de 20 octombrie prin participarea la slujbe speciale sau prin aprinderea de lumânări în biserici. Este un moment potrivit și pentru fapte de milostenie, precum oferirea de alimente sau haine celor nevoiași, urmat de rugăciune acasă sau la biserică.

De asemenea, mulți aleg să citească viețile sfinților sau acatistele dedicate, pentru a reflecta asupra curajului lor și a învățăturilor pe care le lasă urmașilor. Această zi devine astfel un prilej de introspecție și de întărire a credinței.

