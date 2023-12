Eugen Rădulescu: „Avem un buget care este făcut șvaițer, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli” (VIDEO)

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a explicat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, că neîndeplinirea jaloanelor din PNRR agravează problema deficitului:

„PNRR-ul nu este legat direct de deficitul bugetar. El este legat de îndeplinirea unor jaloane, între care unul este cel cu pensiile speciale, dar nu este singurul și nu cred că este cel mai important.

Numai că noi nu facem aproape nimic din ceea ce e trecut acolo în program sau nu facem lucrurile esențiale. Trebuia să avem o lege a pensiilor, nu a pensiilor speciale, a celor obișnuite. Nu există încă nici această lege.

Sunt o mulțime de astfel de jaloane nu legate neapărat de problema deficitului bugetar. Problema deficitului bugetar legat de PNRR este inversă. Noi nemaiavând trase sumele din PNRR nu mai putem să ne ținem în cadrul deficitului în care aveam trecut acolo niște venituri din PNRR. Și atunci avem deficit care crește”.

Eugen Rădulescu a explicat că bugetul este „șvaițer”, când vine vorba de venituri și de cheltuieli. O cauză pentru acest lucru sunt nenumăratele excepții fiscale:

„Avem un buget care este făcut Șvaițer, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. Sunt excepții de la reguli. Avem câteva reguli dar avem foarte multe excepții.

Sunt unele pe care le putem lua peste noapte, unele dintre ele au ajuns să fie caraghioase. În momentul de față facilitatea fiscală pentru IT a apărut în 2001, într-o vreme în care impozitul pe salarii era de 40% și când discrepanțele între salariile românilor și cele din Europa făceau ca în câțiva ani să rămânem complet fără angajați în IT. Măsura de a se tăia impozitul pe salariu pentru industria IT a fost pe termen limitat o măsură bună. În momentul de față salariile sunt destul de aproape de salariile din IT din lumea largă”.