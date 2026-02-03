FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Asociația de Microfinanțare din România (AMF) anunță lansarea primului produs de garantare de portofoliu destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv start-up-urilor.

IMM-urile vor putea accesa credite garantate de până la 150.000 euro (echivalent lei), pentru investiții, capital de lucru și dezvoltarea afacerilor aflate la început de drum sau în faza de consolidare.

Convenția de colaborare semnată între FNGCIMM și AMF are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor financiare de microfinanțare și finanțare a IMM-urilor, stimularea antreprenoriatului, sprijinirea inițiativelor de afaceri viabile și crearea de noi locuri de muncă. Parteneriatul răspunde nevoilor specifice ale micilor întreprinzători care întâmpină dificultăți în accesarea surselor tradiționale de finanțare bancară.

Microfinanțarea reprezintă o soluție alternativă pentru antreprenorii care au nevoie de o finanțare flexibilă, adaptată dimensiunii, etapei de dezvoltare și specificului activității lor.. În cadrul acestei scheme de garantare, vor fi acordate microcredite de valori reduse, garantate printr-un mecanism de garantare de portofoliu, destinate acoperirii nevoilor financiare esențiale pentru dezvoltarea și stabilizarea afacerilor.

Garanția de portofoliu plafonată acordată de FNGCIMM presupune preluarea unei părți din riscul de credit asociat unui portofoliu de microcredite eligibile, acordate de bănci sau instituții financiare nebancare partenere. Acest mecanism contribuie la creșterea apetitului de finanțare și la extinderea accesului IMM-urilor la creditare.

Creditele garantate de FNGCIMM vor avea o durată de până la 10 ani pentru creditele destinate investițiilor, iar pentru capitalul de lucru, perioada maximă este de 36 de luni. Finanțările acordate în cadrul acestei scheme, trebuie să fie noi și să vizeze investiții sau capital de lucru. O întreprindere poate beneficia de una sau mai multe garanții, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în acordul operațional.

Un beneficiar este eligibil pentru includerea unui microcredit în portofoliul garantat dacă, la data aprobării finanțării, îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate, publicate pe site-urile băncilor și IFN-urilor partenere, dintre care cele mai relevante sunt:

încadrarea beneficiarului în categoria IMM;

lipsa popririlor active sau suspendate pe conturile bancare deschise la intermediarul financiar (criteriu aplicabil băncilor);

neîncadrarea în categoria întreprinderilor aflate în dificultate financiară.

Conform “ 2020-2024”, raportul de referință privind sectorul microfinanțării din România, realizat de Asociația de Microfinanțare, portofoliul de microfinanțare și volumul microcreditelor acordate de membrii AMF, IFN-uri și Case de Credit din Regiunea Vest s-a dublat, cu sprijinul instrumentelor europene EaSI & InvestEU Guarantee și Capacity Building. În anul 2024, aceste instrumente au reprezentat aproximativ 25% din serviciile de microfinanțare pentru activități generatoare de venit din România, adresându-se în special start-up-urilor, antreprenorilor individuali și micilor fermieri.

În anul 2024 valoarea medie a microcreditelor pentru activități generatoare de venit a reprezentat 34% din PNB/locuitor, iar microcreditul personal 6%. Totodată, 49% dintre credite au fost acordate femeilor, 35% beneficiarilor din mediul rural, iar 8% antreprenorilor aflați la început de activitate, evidențiind rolul microfinanțării în promovarea incluziunii economice și financiare.

Despre FNGCIMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – FNGCIMM SA–IFN – este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată cu scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțare, prin acordarea de garanții pentru creditele contractate de la bănci comerciale sau alte surse de finanțare.

FNGCIMM colaborează cu 27 de instituții financiare, în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM este recunoscută ca fiind una dintre cele mai lichide forme de garantare, plata fiind efectuată în maximum 90 de zile de la solicitarea finanțatorului, comparativ cu durata medie de minimum 2 ani necesară executării unei ipoteci.

Despre Asociația de Microfinanțare din România

Înființată în 2020, Asociația de Microfinanțare din România (AMF) reunește peste 20 de membri, cei mai relevanți jucători din sectorul de microfinanțare din România, și susține dezvoltarea unui ecosistem financiar responsabil, orientat spre antreprenorii și fermierii cu acces limitat la servicii financiare.

AMF sprijină sectorul românesc de microfinanțare în îndeplinirea misiunii sale esențiale: furnizarea de produse financiare și servicii de dezvoltare a afacerilor adaptate nevoilor reale de creștere și capacității de rambursare ale antreprenorilor. Eforturile asociației vizează cu precădere reprezentarea intereselor comune ale instituțiilor de microfinanțare în relația cu autoritățile, partenerii instituționali și alte părți interesate cheie, precum și promovarea impactului incluziunii financiare și sociale generat de membrii săi.