Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași

Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 15:14
Sursa foto: captura video Youtube/ Z
Cuprins
  1. De ce este considerat cea mai costisitoare autostradă
  2. Ce elemente tehnice fac din acest segment
  3. Care este stadiul lucrărilor pentru restul tronsoanelor

Cea mai costisitoare autostradă din România va fi un tronson de 17,7 kilometri din A8, unde fiecare kilometru construit va costa peste 43 de milioane de euro.

De ce este considerat cea mai costisitoare autostradă

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat constructorul spaniol FCC Construcción pentru proiectarea și execuția tronsonului Lețcani (DN28) – DN24.

Oferta acceptată este de 3,93 miliarde de lei fără TVA, ceea ce ridică costul mediu la 43,5 milioane de euro pe kilometru.

Proiectul este susținut financiar prin programul european SAFE. Durata contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție, finalizarea fiind estimată pentru anul 2030.

Directorul general al CNIR a oferit detalii despre lățimea impresionantă a structurilor planificate.

„Vor fi cele mai late tuneluri de autostrăzi din România”, a declarat Gabriel Budescu, adăugând că, în ultimii ani, costurile pentru proiectele mari de infrastructură au crescut semnificativ.

Ce elemente tehnice fac din acest segment

Explicația prețului ridicat nu stă în lungimea traseului, ci în gradul extrem de dificultate tehnică. Mai mult de jumătate din lungimea celor 17,7 kilometri va fi alcătuită din structuri speciale, precum viaducte, poduri și tuneluri.

Proiectul include 6 tuneluri, 18 poduri și pasaje, dar și 2 noduri rutiere. Doar podurile și pasajele însumează 6,74 kilometri, în timp ce tunelurile au o lungime totală de 1,57 kilometri. Gabriel Budescu a explicat că valoarea este influențată și de faptul că unele tuneluri vor avea trei benzi pe sens, inclusiv o bandă dedicată vehiculelor grele.

Care este stadiul lucrărilor pentru restul tronsoanelor

În paralel cu acest proiect, CNIR a anunțat câștigătorii și pentru alte segmente din A8. Vineri, 24 aprilie, firmele controlate de Dorinel Umbrărescu au fost declarate câștigătoare pentru tronsonul Moțca – Târgu Frumos, potrivit Antena3.

Miercuri a fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, cu o distanță de 15,5 km. Totodată, tronsonul 2, între Târgu Frumos și Lețcani (28,6 km), va fi construit de o asociere româno-bulgară pentru suma de 4,57 miliarde de lei, fiind considerată cea mai avantajoasă ofertă financiară.

