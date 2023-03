Ionel Arion (Pro Agro), despre despăgubirea fermierilor afectați de războiul din Ucraina: „Pentru România este o bătaie de joc. Ar trebui ca statul să fie demn și să spună că refuză suma” (VIDEO)

Ionel Arion, președintele Pro Agro, a explicat sâmbătă, în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin că fondurile promise pentru despăgubirea fermierilor români afectați de criza cerealelor care au inundat piața din România, sunt nesemnificative raportat la pierderile suferite în acest an:

“În urmă cu un an când a fost declanșat războiul în Ucraina am intuit ce se va întâmpla, am mers la Comisia Europeană, ne-am întâlnit și cu europarlamentari români și am avertizat că România va fi cea mai impactată dacă nu se va reduce tranzitul și comerțul prin România sau dacă tranzitul nu va fi supravegheat de așa manieră încât să se cunoască transabilitatea iar mărfurile ucrainene să ajungă la Portul Constanța și numai în Portul Constanța și să nu fie tranzacționate pe piața locală pentru că vor crea distorsiuni ale pieței.

Nu am fost ascultați, am cerut despăgubiri timp de un an, am cerut să se creeze un mecanism de piață coerent în care și noi să fim protejați. Noi cetățenii României suntem de acord cu fermierii, cu tot ceea ce se poate ajuta Ucraina însă nu în detrimentul populației României, a fermierilor și a economiei României. În felul acesta România este afectată și nu doar fermele sau doar fermierii din România. Întreaga țară este afectată.

Nu se mai poate continua pe o asemenea manieră. Piața UE nu e blocată, piața României este blocată. România pune la dispoziție cea mai mare infrastructură pentru acest demers. Avem frontieră navală, fluvială, rutieră și CFR cu Ucraina, ceea ce restul țărilor nu au”.

În timp ce România va primi fonduri de 10 milioane de euro compensații pentru fermieri, în Bulgaria ajutorul va însuma 16 milioane de euro, iar în Polonia 29,5 milioane de euro:

“Este un mecanism de compensare nu de despăgubire. Noi nu suntem mari nevoiași, ne putem descurca. Numai ca piața să rămână liberă. Azi e distorsionată cu acordul UE. Cel mai câștigat stat este statul bulgar. La cea mai puțină cantitate, la cel mai mic trafic a luat cei mai mulți bani pe tonă. Să nu ni se pară că suma de 16 milioane de euro pentru Bulgaria este o sumă mică. Nu, este o sumă foarte mare, raportat la ce are ca și depozitare pe teritoriul Bulgariei este o sumă foarte mare pe tonă. Pentru România este o bătaie de joc. Ar trebui ca statul să fie demn și să spună că refuză această sumă. Nu ajută cu absolut nimic această sumă, nici dacă ar fi de trei ori mai mare”.

Ionel Arion a că sunt 3,5 milioane de tone în acest moment în depozitele fermierilor, care în mod normal ar fi trebuit exportate:

“România ar raporta 4,5 milioane de tone. România a exportat 2 milioane de tone, are 3,5 milioane de tone în depozite. La os cădere a prețului de 100 de euro pe tonă, la cheltuielile pe care le-a avut fermierii, cu investițiile majore făcute în culturi, în producție, în tehnologii nu există sub 100 de euro pe tonă să nu se fi pierdut. Intrăm într-o vrie din care nu ne vom putea opri. Acordul pe cereale a fost prelungit”.