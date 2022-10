Marcel Ciolacu, despre creșterea pensiilor: Nu va fi o mărire mai mică de 10%. Nu se măresc în două tranșe, totul va fi de la 1 ianuarie prins în buget

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că pensiile vor fi majorate într-o singură tranșă și că mărirea nu va fi mai mică de 10%, transmite .

Marcel Ciolacu: Cu toții am hotărât că nu va fi o mărire mai mică de 10%

„Noi avem două legi. Avem o lege care ne spune că trebuie să indexăm pensiile, dar nu cu indicele de inflaţie din anul în curs, pentru că nu se poate legal, este cu un an înainte, şi noi avem acolo 5,2 – o inflaţie medie pe anul trecut. Mai avem o lege cu mărirea pensiilor cu 40%, rămânând o diferenţă de 11,9 la cei 40% . În acest moment, dacă le mărim cu 11,9% ajungem la acel procent de 40%. Eu am zis că e o distincţie între cele două legi. Este evident, cu toţii am convenit că va fi o mărire, este evident, cu toţii am hotărât că nu va fi o mărire mai mică de 10%. Este evident, cu toţii am hotărât şi mărirea salariului minim la 3.000 de lei. Există mai multe abordări, dar eu aş respecta legea cu indicele de inflaţie şi facem toată rostogolirea (…), nu trăim numai anul acesta, şi să vedem cât ne mai rămân din cei 11,9% să îi putem acoperi”, a declarat liderul PSD, luni, la Parlament.

Marcel Ciolacu a precizat că majorarea se va produce într-o singură tranșă.

„Sunt două legi, nu a spus nimeni că sunt momente diferite. Propunerea bugetară va fi pe anul următor, de la 1 ianuarie. Nu se măresc în două tranşe, totul va fi de la 1 ianuarie prins în buget. 10% este un efort bugetar de 11 miliarde de lei”, a mai spus social-democratul.