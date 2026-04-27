PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Președintele Sorin Grindeanu a făcut luni primele declarații oficiale despre moțiunea de cenzură pe care Partidul Social Democrat o va depune împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Decizia vine după o ședință extinsă a conducerii PSD, în care liderii partidului au stabilit direcția politică pentru perioada următoare.

Ce a decis PSD în privința moțiunii de cenzură

Potrivit lui Sorin , în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii filialelor din teritoriu, s-a votat în unanimitate susținerea moțiunii de cenzură.

„Tocmai am încheiat o ședință a Biroului Permanent Național a Partidului Social-Democrat, în care am supus atenției colegilor, nu doar din birou, țin să precizez că nu a fost doar Biroul Permanent Național, au fost și toți președinții de filială ai Partidului Social-Democrat.

Decizia a fost, și am supus atenției următoarea decizie, aceea de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar, e normal să avem în spate o decizie politică.

Decizia politică a BPN al PSD a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune.”

De ce le cere Grindeanu demisia reprezentanților PSD din Guvern

Liderul social-democrat a transmis un mesaj clar către reprezentanții PSD aflați încă în funcții executive, solicitându-le să facă un pas în spate înainte de depunerea moțiunii.

„Vreau să fac următoarea precizare: de asemenea, cer secretarilor de stat ai PSD și prefecțiilor PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental.

Deci apelul meu către secretarii de stat propuși de PSD și într-un termen rezonabil, de asemenea, astfel încât să nu dea totuși peste cap lucrurile în administrație prefecții. Prefecții propuși de PSD să-și prezinte demisiile din funcțiile respective.”

PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Când va fi depusă moțiunea

Sorin Grindeanu a precizat că depunerea moțiunii este iminentă și că acest lucru se va întâmpla în zilele următoare, după ce reprezentanții PSD își vor clarifica poziția administrativă.

„Eu îmi doresc ca atunci când avem moțiunea depusă, și asta se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise.”

PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Ce urmează pe scena politică

Demersul comun PSD–AUR marchează o nouă etapă în criza politică de la București, cu implicații directe asupra stabilității guvernării. Dacă moțiunea va trece, Bolojan ar putea fi demis, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități vor deveni inevitabile.