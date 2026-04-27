B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
27 apr. 2026, 15:15
captură video B1TV
Cuprins
  1. Ce a decis PSD în privința moțiunii de cenzură
  2. De ce le cere Grindeanu demisia reprezentanților PSD din Guvern
  3. PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Când va fi depusă moțiunea
  4. PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Ce urmează pe scena politică

PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Președintele Sorin Grindeanu a făcut luni primele declarații oficiale despre moțiunea de cenzură pe care Partidul Social Democrat o va depune împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Decizia vine după o ședință extinsă a conducerii PSD, în care liderii partidului au stabilit direcția politică pentru perioada următoare.

Ce a decis PSD în privința moțiunii de cenzură

Potrivit lui Sorin Grindeanu, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii filialelor din teritoriu, s-a votat în unanimitate susținerea moțiunii de cenzură.

„Tocmai am încheiat o ședință a Biroului Permanent Național a Partidului Social-Democrat, în care am supus atenției colegilor, nu doar din birou, țin să precizez că nu a fost doar Biroul Permanent Național, au fost și toți președinții de filială ai Partidului Social-Democrat.

Decizia a fost, și am supus atenției următoarea decizie, aceea de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar, e normal să avem în spate o decizie politică.

Decizia politică a BPN al PSD a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune.”

De ce le cere Grindeanu demisia reprezentanților PSD din Guvern

Liderul social-democrat a transmis un mesaj clar către reprezentanții PSD aflați încă în funcții executive, solicitându-le să facă un pas în spate înainte de depunerea moțiunii.

„Vreau să fac următoarea precizare: de asemenea, cer secretarilor de stat ai PSD și prefecțiilor PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental.

Deci apelul meu către secretarii de stat propuși de PSD și într-un termen rezonabil, de asemenea, astfel încât să nu dea totuși peste cap lucrurile în administrație prefecții. Prefecții propuși de PSD să-și prezinte demisiile din funcțiile respective.”

PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Când va fi depusă moțiunea

Sorin Grindeanu a precizat că depunerea moțiunii este iminentă și că acest lucru se va întâmpla în zilele următoare, după ce reprezentanții PSD își vor clarifica poziția administrativă.

„Eu îmi doresc ca atunci când avem moțiunea depusă, și asta se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise.”

PSD votează moțiunea de cenzură alături de AUR. Ce urmează pe scena politică

Demersul comun PSD–AUR marchează o nouă etapă în criza politică de la București, cu implicații directe asupra stabilității guvernării. Dacă moțiunea va trece, Guvernul Bolojan ar putea fi demis, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități vor deveni inevitabile.

Tags:
Ultima oră
15:54 - Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
15:37 - Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
15:30 - Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
15:29 - Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
15:28 - (P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
15:14 - Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
15:12 - Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
15:10 - Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
14:59 - O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați
14:53 - Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită