Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles" (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 15:29
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu, explicații despre înțelegerea cu AUR
  2. Grindeanu: Respectăm dorința președintelui Nicușor Dan

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a ținut să sublinieze că „nu există niciun fel de acord politic post moțiune”.

Grindeanu, explicații despre înțelegerea cu AUR

„Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun.

Nu există, ca să fiu cât poate de clar, niciun fel de acord politic post moțiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. Acest demers parlamentar e pornit de la un text de moțiune care, de asemenea, este deschis pentru propuneri”, a declarat președintele PSD.

Acesta a precizat apoi că moțiunea ar putea ajunge în Parlament la începutul săptămânii viitoare.

Grindeanu: Respectăm dorința președintelui Nicușor Dan

Asta deși, întrebat dimineață despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Marian Neacșu (PSD) a spus că „orice drum începe cu primul pas”.

Întrebat despre această declarație, Sorin Grindeanu a răspuns: „Stau să fac clarificările, ca să fie și mai clare. Punctul de vedere al Partidului Social-Democrat nu s-a schimbat. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție. Sunt două opțiuni. Ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție, așa cum am făcut, poate mai ajustată. Până acum am văzut și dorința președintelui și o respect. A spus că nu dorește majorități cu AUR și de asemenea nu dorește, dacă nu mă înșel, nici măcar un guvern minoritar care să fie susținut de AUR”.

