Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie

Apropierea Cupei Mondiale din 2026 reprezintă o bună oportunitate pentru a ne reaminti ce s-a întâmplat la edițiile care s-au disputat până acum, cu speranța că viitorul va fi și mai generos. De-a lungul celor 22 de ediții ale turneului final de fotbal s-au scris adevărate pagini de istorie.

Cupa Mondială este scena unde excelența fotbalistică este la ea acasă, momentele legendare și abilitățile incredibile fiind prezente de fiecare dată. Unii jucători și-au creat propria legendă la Mondiale sau au stabilit recorduri care i-au propulsat direct în istorie.

Pele – lider în top legende ale Cupei Mondiale

Pentru mulți cel mai bun fotbalist din toate timpurile, Pele a participat la 4 turnee finale și a câștigat 3 dintre acestea. Este singurul fotbalist care a reușit această performanță. , a jucat 14 meciuri la Cupa Mondială și a marcat 12 goluri. Alături de Vava, Breitner și Zinedine Zidane, apare pe lista scurtă a fotbaliștilor care au înscris în două finale la Campionatul Mondial.

Maradona – talent pur și „Mâna lui Dumnezeu”

Maradona este legenda fotbalului argentinian. El a condus „Pumele” în 21 de meciuri la 4 ediții ale turneului final. La ediția din 1986 el a fost decisiv în obținerea titlului. În sfertul de finală cu Anglia de pe Azteca el a marcat un gol controversat, cu mâna, pe care mai târziu tot el l-a denumit „ ”.

Pentru a-și confirma unicitatea, la numai 4 minute a marcat „Golul secolului”, după ce a driblat jumătate din echipa adversă. După titlul din 1986 (3-2 cu Germania de Vest), Argentina și Maradona au ajuns în finală și în 1990, dar de data aceasta Germania și-a luat revanșa (scor 1-0).

Lionel Messi – jucătorul cu cele mai multe meciuri la Mondiale

Când Lionel Messi a luat titlul cu Argentina în Qatar 2022, toată lumea a fost fericită. La a 5-a prezență la un turneu final, Messi adăuga palmaresului său singurul titlu care îi lipsea și a obținut statutul de legendă a Cupei Mondiale. El este jucătorul cu cele mai multe prezențe la un turneu final. Argentina are șanse bune să-și apere trofeul în 2026, cu Messi din nou pe teren, dornic să scrie o probabil ultimă pagină memorabilă în istoria Cupei Mondial. La casele de pariuri, Messi este în top 3 la titlul de marcator, cu o cotă de 13.00. Înaintea lui sunt Kylian Mbappe (cota 7.00) și Harry Kane (cota 8.00).

Ronaldo Nazario Lima sau bucuria de a juca fotbal

Ronaldo Nazario a participat la 4 turnee finale ale Mondialului de fotbal. În 1994, la 17 ani, el a fost în lotul Braziliei care a câștigat Cupa Mondială. 4 ani mai târziu a condus Brazilia până în finală și a fost declarat cel mai bun jucător al turneului. După încă 4 ani, în 2002, Ronaldo Nazario înscris 2 goluri în finală și a devenit pentru a doua oară campion mondial. Cu 15 goluri marcate în 19 apariții el este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor all-time la Cupa Mondială.

Miroslav Klose – cel mai bun marcator la Cupa Mondială

Germanul Miroslav Klose a disputat 24 de meciuri la 4 ediții ale Cupei Mondiale. El este cel mai bun marcator din istoria competiției cu 16 goluri înscrise și a devenit campion mondial în 2014. Cu Klose vârf de lance, Germania a ajuns de fiecare dată în careul de ași al Campionatului Mondial (2 finale și două finale mici).

Alți jucători care au scris istorie la Cupa Mondială

Sunt și alți jucători care au scris propria pagină de glorie la Cupa Mondială. Pentru o anumită performanță sau pentru întreaga prestație, ei au devenit repere ale istoriei fotbalului: