Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie

27 apr. 2026, 15:30
Cuprins
  1. Pele – lider în top legende ale Cupei Mondiale
  2. Maradona – talent pur și „Mâna lui Dumnezeu”
  3. Lionel Messi – jucătorul cu cele mai multe meciuri la Mondiale
  4. Ronaldo Nazario Lima sau bucuria de a juca fotbal
  5. Miroslav Klose – cel mai bun marcator la Cupa Mondială
  6. Alți jucători care au scris istorie la Cupa Mondială

Apropierea Cupei Mondiale din 2026 reprezintă o bună oportunitate pentru a ne reaminti ce s-a întâmplat la edițiile care s-au disputat până acum, cu speranța că viitorul va fi și mai generos. De-a lungul celor 22 de ediții ale turneului final de fotbal s-au scris adevărate pagini de istorie.

Cupa Mondială este scena unde excelența fotbalistică este la ea acasă, momentele legendare și abilitățile incredibile fiind prezente de fiecare dată. Unii jucători și-au creat propria legendă la Mondiale sau au stabilit recorduri care i-au propulsat direct în istorie.

Pele – lider în top legende ale Cupei Mondiale

Pentru mulți cel mai bun fotbalist din toate timpurile, Pele a participat la 4 turnee finale și a câștigat 3 dintre acestea. Este singurul fotbalist care a reușit această performanță. Pele, pe numele său real Edson Arantes do Nascimento, a jucat 14 meciuri la Cupa Mondială și  a marcat 12 goluri. Alături de Vava, Breitner și Zinedine Zidane, apare pe lista scurtă a fotbaliștilor care au înscris în două finale la Campionatul Mondial.

Maradona – talent pur și „Mâna lui Dumnezeu”

Maradona este legenda fotbalului argentinian. El a condus „Pumele” în 21 de meciuri la 4 ediții ale turneului final. La ediția din 1986 el a fost decisiv în obținerea titlului. În sfertul de finală cu Anglia de pe Azteca el a marcat un gol controversat, cu mâna, pe care mai târziu tot el l-a denumit „Mâna lui Dumnezeu”.

Pentru a-și confirma unicitatea, la numai 4 minute a marcat „Golul secolului”, după ce a driblat jumătate din echipa adversă. După titlul din 1986 (3-2 cu Germania de Vest), Argentina și Maradona au ajuns în finală și în 1990, dar de data aceasta Germania și-a luat revanșa (scor 1-0).

Lionel Messi – jucătorul cu cele mai multe meciuri la Mondiale

Când Lionel Messi a luat titlul cu Argentina în Qatar 2022, toată lumea a fost fericită. La a 5-a prezență la un turneu final, Messi adăuga palmaresului său singurul titlu care îi lipsea și a obținut statutul de legendă a Cupei Mondiale. El este jucătorul cu cele mai multe prezențe la un turneu final. Argentina are șanse bune să-și apere trofeul în 2026, cu Messi din nou pe teren, dornic să scrie o probabil ultimă pagină memorabilă în istoria Cupei Mondial. La casele de pariuri, Messi este în top 3 favoriți Campionatul Mondial 2026 la titlul de marcator, cu o cotă de 13.00. Înaintea lui sunt Kylian Mbappe (cota 7.00) și Harry Kane (cota 8.00).

Ronaldo Nazario Lima sau bucuria de a juca fotbal

Ronaldo Nazario a participat la 4 turnee finale ale Mondialului de fotbal. În 1994, la 17 ani, el a fost în lotul Braziliei care a câștigat Cupa Mondială. 4 ani mai târziu a condus Brazilia până în finală și a fost declarat cel mai bun jucător al turneului. După încă 4 ani, în 2002, Ronaldo Nazario înscris 2 goluri în finală și a devenit pentru a doua oară campion mondial. Cu 15 goluri marcate în 19 apariții el este pe locul 2 în clasamentul  golgheterilor all-time la Cupa Mondială.

Miroslav Klose – cel mai bun marcator la Cupa Mondială

Germanul Miroslav Klose a disputat 24 de meciuri la 4 ediții ale Cupei Mondiale. El este cel mai bun marcator din istoria competiției cu 16 goluri înscrise și a devenit campion mondial în 2014. Cu Klose vârf de lance, Germania a ajuns de fiecare dată în careul de ași al Campionatului Mondial (2 finale și două finale mici).

Alți jucători care au scris istorie la Cupa Mondială

Sunt și alți jucători care au scris propria pagină de glorie la Cupa Mondială. Pentru o anumită performanță sau pentru întreaga prestație, ei au devenit repere ale istoriei fotbalului:

  • Franz Beckenbauer –„Kaizerul” a fost liberoul Germaniei de Vest la câștigarea titlului din 1974. După ce în 1986 a fost învins în finală de Argentina, în 1990 și-a luat revanșa și a intrat în clubul select al celor care au câștigat Cupa Mondială, atât ca jucător, cât și ca selecționer. Ceilalți doi sunt brazilianul Mario Zagallo și francezul Didier Deschamps.
  • Zinedine Zidane – a participat la 3 ediții ale Campionatului Mondial. El a câștigat trofeul în 1998 când a înscris de două ori în finala cu Brazilia și a condus magistral Franța spre finala din 2006, când a fost eliminat în partida cu Italia, pierdută după lovituri de departajare.
  • Garincha – Manuel Francisco dos Santos a participat la 4 ediții ale Cupei Mondiale și a câștigat trofeul de două ori. Un dribleur înnăscut, în 1962 a preluat rolul lui Pele (a absentat) și a condus Brazilia spre al doilea titlu consecutiv.
  • Cafu – este singurul fotbalist care a jucat 3 finale consecutive ale Cupei Mondiale (1994, 1998, 2002)
  • Just Fontaine – în 1958 a marcat 13 goluri, performanță cu care deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate la o singură ediție a CM.
Citește și...
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Sport
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
Sport
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Sport
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Sport
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
Sport
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Sport
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Sport
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
Sport
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
Sport
David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
Sport
Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
